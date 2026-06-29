Brazil chạm trán Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026: Selecao cảnh giác trước tham vọng của Samurai xanh Sau khởi đầu chệch choạc, binh đoàn của Carlo Ancelotti đang tìm lại sức mạnh hủy diệt để đối đầu với một Nhật Bản đầy kỷ luật và khao khát viết lại lịch sử tại Houston.

Tâm điểm của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ đổ dồn về Houston, nơi đội tuyển Brazil bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Nhật Bản. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa một ứng viên vô địch và một đại diện ưu tú của bóng đá châu Á, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của "Selecao" dưới triều đại Carlo Ancelotti.

Brazil và sự trở lại của bản ngã tấn công

Sau màn ra quân gây thất vọng, Brazil đã nhanh chóng khẳng định lại vị thế của một ứng viên hàng đầu. Hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland đã đưa họ lên ngôi đầu bảng C một cách thuyết phục. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã ghi 7 bàn thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bất kỳ bàn nào kể từ sau bàn thua ở lượt trận đầu tiên.

Brazil và Nhật Bản sắp so tài tại vòng 1/16.

Đây là chuỗi phong độ ấn tượng nhất của Brazil tại đấu trường World Cup kể từ năm 2002 – năm mà họ bước lên đỉnh thế giới. Với Ancelotti, mục tiêu không gì khác ngoài việc chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. Dù lịch sử ủng hộ Brazil khi họ chưa từng bị loại sớm ở vòng knock-out đầu tiên kể từ năm 1990, nhưng những thất bại tại tứ kết trong các kỳ gần đây vẫn là lời cảnh báo đắt giá về sự tập trung.

Nhật Bản và lời nguyền vòng knock-out

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản tiến vào vòng 32 đội với thành tích bất bại ở bảng F (1 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã đánh mất ngôi đầu bảng sau trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Thụy Điển ở lượt cuối. Dù ông Moriyasu tự tin khẳng định đội bóng của mình không dễ bị bắt nạt, nhưng những con số thống kê lịch sử đang là rào cản tâm lý cực lớn cho "Samurai xanh".

Nhật Bản chưa từng giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu loại trực tiếp nào tại các kỳ World Cup, toàn thua trong cả 4 lần góp mặt trước đó. Thêm vào đó, thành tích đối đầu với các đại diện Nam Mỹ của họ cũng khá khiêm tốn với chỉ 1 chiến thắng sau 5 lần chạm trán. Để vượt qua Brazil, Nhật Bản cần nhiều hơn là sự kỷ luật đơn thuần; họ cần một khoảnh khắc thiên tài để phá vỡ giới hạn lịch sử.

Vinicius Junior và cơ hội đứng ngang hàng với các huyền thoại

Một trong những điểm tựa lớn nhất của Brazil lúc này chính là Vinicius Junior. Với 4 bàn thắng đã ghi, tiền đạo của Real Madrid đang đứng trước cơ hội lịch sử. Nếu tiếp tục nổ súng vào lưới Nhật Bản, anh sẽ trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ sau Rivaldo và Ronaldo (năm 2002) ghi bàn trong cả 4 trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup.

Vinicius đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao và hướng tới những kỷ lục.

Tuy nhiên, Brazil cũng phải đối mặt với tổn thất lực lượng khi Raphinha chắc chắn vắng mặt do chấn thương. Neymar dù đã tập luyện trở lại nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. Về phía Nhật Bản, sự vắng mặt của Takefusa Kubo và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của Ritsu Doan sẽ khiến sức mạnh tấn công biên của họ bị ảnh hưởng đáng kể.

Thống kê đáng chú ý trước trận đấu

Thông số Chi tiết Thành tích đối đầu Brazil thắng 11, hòa 2, thua 1 (trong 14 trận) Phong độ Brazil Ghi 7 bàn, không thủng lưới trong 2 trận gần nhất Hàng thủ Nhật Bản Giữ sạch lưới 6/8 trận gần đây Lịch sử knock-out Nhật Bản thua 4/4 trận vòng loại trực tiếp World Cup

Dù Brazil chiếm ưu thế tuyệt đối về lịch sử, nhưng thất bại 2-3 trước chính đối thủ này vào tháng 10 năm ngoái vẫn là bài học nhãn tiền. Nhật Bản với lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm hoàn toàn có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào từ hàng thủ Selecao. Một trận đấu kịch tính tại Houston đang chờ đợi người hâm mộ, nơi bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được thử thách bởi ý chí kiên cường của người Nhật.

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Cunha, Vinicius.

Nhật Bản: Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; J.Ito, Maeda; Ueda.