Brazil gục ngã 1-2 trước Na Uy: Khi Erling Haaland chấm dứt giấc mơ World Cup của Selecao Thất bại cay đắng tại New Jersey đánh dấu sự sụp đổ của Brazil trước một Na Uy kỷ luật. Dù áp đảo về chỉ số bàn thắng kỳ vọng, đoàn quân của Carlo Ancelotti vẫn phải rời giải sớm.

Đêm New Jersey đã chứng kiến một trong những phiên bản Brazil lạ lẫm và thiếu sức sống nhất trong lịch sử World Cup. Thất bại 1-2 trước Na Uy không chỉ là một kết quả bất ngờ, mà còn là sự phơi bày những lỗ hổng chiến thuật và sự kém hiệu quả đến khó tin của các vũ công Samba. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chính thức dừng bước, để lại nỗi thất vọng bao trùm lên những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cú sốc thống kê và sự bế tắc của Selecao

Dưới triều đại Carlo Ancelotti, Brazil nhập cuộc với một sự thận trọng quá mức, điều vốn không nằm trong DNA của bóng đá xứ sở này. Sự thụ động đó đã dẫn đến một thống kê gây sốc: Brazil chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 36% trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là con số thấp kỷ lục của đội bóng này tại một kỳ World Cup kể từ khi các dữ liệu chi tiết được ghi nhận vào năm 1966, vượt qua cả cột mốc buồn 40% trong trận gặp Hà Lan năm 1998.

Việc thiếu vắng Lucas Paqueta do chấn thương đã để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Brazil không có một "trạm trung chuyển" bóng đủ sáng tạo để thoát khỏi hệ thống pressing tầm trung được tổ chức cực kỳ khoa học của Na Uy. Các cầu thủ áo vàng thường xuyên phải sử dụng những đường chuyền dài thiếu chính xác, khiến nhịp độ chơi bóng bị xé nát và dễ dàng bị bẻ gãy.

Nỗi ám ảnh từ những cơ hội bị bỏ lỡ

Dù kiểm soát bóng ít, nhưng Brazil không phải không có cơ hội. Thậm chí, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lên tới 2.73 – một con số đủ để giành chiến thắng trong phần lớn các trận đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút đã biến những con số này trở nên vô nghĩa. Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút thứ 14, khi Bruno Guimaraes thực hiện hỏng quả penalty sau tình huống Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cú sút quá hiền của tiền vệ đang thi đấu tại Premier League đã bị thủ thành Nyland bắt bài dễ dàng.

Sự phung phí tiếp tục đeo bám Brazil trong hiệp hai. Ngay sau khi vào sân, tài năng trẻ Endrick đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương từ đường dọn cỗ của Vinicius Junior. Thế nhưng, cú chạm bóng bước một thiếu cảm giác đã khiến góc sút bị thu hẹp, dẫn đến pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Các cầu thủ Brazil bỏ lỡ không ít cơ hội. Ảnh: Getty Images.

Erling Haaland: Cơn ác mộng tại New Jersey

Trong khi Brazil phung phí, Na Uy lại sở hữu một "cỗ máy săn bàn" mang tên Erling Haaland. Hàng phòng ngự với những cái tên lừng lẫy như Marquinhos hay Gabriel Magalhaes đã có một ngày làm việc kiệt sức nhưng vẫn không thể đứng vững trước sức càn lướt của tiền đạo thuộc biên chế Manchester City.

Phút 79, từ quả tạt của Schjelderup, Haaland đã tận dụng triệt để sự thiếu tập trung của Gabriel Magalhaes để thực hiện cú đánh đầu cận thành mở tỷ số. Đến phút 90, bi kịch lặp lại khi hệ thống phòng ngự Brazil hoàn toàn mất liên lạc, để Haaland thoải mái khống chế bóng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Sự lỏng lẻo trong khâu bọc lót ở những phút cuối đã phá hỏng mọi nỗ lực trước đó của đại diện Nam Mỹ.

Gabriel thất thế trước Haaland. Ảnh: Getty Images.

Sự ức chế và cái kết buồn cho Neymar

Những điều chỉnh nhân sự của HLV Ancelotti cũng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Việc tung Neymar vào sân ở phút 67 thay cho Gabriel Martinelli không giúp lối chơi của Brazil khởi sắc hơn. Ngược lại, cựu binh này tỏ ra nặng nề, thiếu cảm giác bóng và thường xuyên sa đà vào những tình huống tranh chấp không cần thiết, dẫn đến chiếc thẻ vàng ở phút 90+6 sau pha phạm lỗi với Martin Odegaard.

Dù chính Neymar là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 90+10, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự muộn màng. Hình ảnh những ngôi sao Brazil đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc là minh chứng cho một chu kỳ thất bại mới của bóng đá xứ Samba. Họ có ngôi sao, họ có thông số vượt trội, nhưng họ thiếu bản lĩnh và sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ tại đấu trường lớn nhất hành tinh.