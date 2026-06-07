Brazil gục ngã trước Na Uy: Bruno Guimaraes hóa 'tội đồ', Vinicius Jr lạc lõng Selecao nhận thất bại cay đắng khi Bruno Guimaraes bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m và hàng thủ bất lực trước Erling Haaland, dẫu Vinicius Jr đã nỗ lực hết mình.

Đội tuyển Brazil vừa trải qua một trận đấu đầy thất vọng trước Na Uy, nơi những sai lầm cá nhân và sự thiếu hiệu quả trong dứt điểm đã khiến đại diện Nam Mỹ phải trả giá đắt. Dù kiểm soát bóng tốt ở nhiều thời điểm, Selecao lại tỏ ra mong manh trước sức càn lướt của Erling Haaland và sự kỷ luật của đội bóng Bắc Âu.

Hàng thủ chao đảo trước Erling Haaland

Hệ thống phòng ngự của Brazil đã có một ngày làm việc vất vả. Alisson Becker là điểm sáng hiếm hoi khi ra vào hợp lý và cản phá xuất sắc cú dứt điểm của Martin Odegaard trong hiệp một. Tuy nhiên, một mình anh không thể sửa sai cho các đồng đội phía trên.

Alisson Becker (6.3/10): Ra vào hợp lý và cản phá tốt cú dứt điểm của Odegaard trong hiệp một. Ảnh: Getty.

Ở hành lang cánh phải, Danilo thường xuyên hụt hơi trước tốc độ của các tiền vệ cánh đối phương. Lỗi vị trí của hậu vệ này khi không áp sát Erling Haaland đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai của Brazil.

Danilo (5.9/10): Tỏ ra hụt hơi trước các tiền vệ cánh đối phương và mắc lỗi vị trí.

Trong khi Marquinhos thi đấu tương đối ổn định nhờ việc Haaland chủ yếu tập trung khai thác Gabriel Magalhaes, thì người đá cặp với anh lại gặp ác mộng. Gabriel Magalhaes dù đã rất nỗ lực kiềm tỏa chân sút thuộc biên chế Man City nhưng lại thất bại hoàn toàn trong pha tranh chấp trên không quyết định, dẫn đến bàn mở tỷ số của Na Uy.

Gabriel Magalhaes (5.5/10): Thất bại trong pha tranh chấp trên không dẫn đến bàn mở tỷ số của Na Uy.

Tuyến giữa thiếu đột biến và 'điểm đen' Guimaraes

Casemiro vẫn cho thấy kinh nghiệm với những pha phối hợp tốt, nhưng đôi khi anh bị hàng tiền vệ trẻ khỏe của Na Uy bỏ lại phía sau. Ở phía trên, Bruno Guimaraes trở thành tâm điểm của sự thất vọng. Dù có một vài đường chuyền sáng nước trong khâu triển khai, nhưng cú sút phạt đền hỏng ăn của tiền vệ này chính là bước ngoặt khiến Brazil không thể lật ngược thế cờ.

Bruno Guimaraes (6.1/10): Cú sút phạt đền hỏng ăn của anh đã khiến Brazil phải trả giá đắt.

Bên cạnh đó, Douglas Santos thi đấu tròn vai ở vị trí hậu vệ trái, tích cực tiếp bóng cho tuyến trên nhưng sức ép tạo ra là chưa đủ lớn để xuyên phá khối đội hình lùi sâu của đối thủ.

Douglas Santos (6.1/10): Thi đấu tròn vai ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Vinicius Jr cô độc trên hàng công

Niềm hy vọng lớn nhất của Brazil, Vinicius Jr, vẫn duy trì được sự năng nổ thường thấy. Anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh, tự mình dứt điểm và mở ra cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, trong một ngày mà các vệ tinh xung quanh thi đấu thiếu hiệu quả, nỗ lực của ngôi sao Real Madrid trở nên lạc lõng.

Vinicius Jr (6.4/10): Tiếp tục duy trì sự năng nổ nhưng thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết.

Gabriel Martinelli và Matheus Cunha đều có những khoảnh khắc để lại dấu ấn, đặc biệt là tình huống Cunha mang về quả phạt đền. Thế nhưng, sự thiếu quyết đoán trong các pha xử lý cuối cùng đã ngăn cản họ mang về bàn thắng cho Selecao. Sự xuất hiện của Rayan cũng không mang lại đột biến như kỳ vọng của ban huấn luyện.

Matheus Cunha (6.7/10): Mang về quả phạt đền nhưng thi đấu thiếu quyết đoán.

Thất bại này để lại nhiều bài toán cho đội tuyển Brazil, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung của hàng phòng ngự trước những tiền đạo đẳng cấp thế giới.