Brazil gục ngã trước Na Uy tại World Cup 2026: Haaland tỏa sáng, Ancelotti chỉ trích học trò Thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Na Uy khiến hành trình của Brazil tại World Cup 2026 khép lại sớm. Cú đúp của Erling Haaland và sự phung phí từ Selecao là tâm điểm của trận đấu tại MetLife.

Sân vận động MetLife đã trở thành nơi chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuyển Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đã phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Na Uy, trong một ngày mà sự hiệu quả của Erling Haaland đối lập hoàn toàn với sự lãng phí của các ngôi sao Nam Mỹ.

Bi kịch từ chấm phạt đền và sự phung phí của Selecao

Brazil nhập cuộc với vị thế cửa trên và sớm có cơ hội vàng để định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, áp lực tâm lý đã khiến Bruno Guimaraes thực hiện hỏng quả phạt đền ngay đầu trận. Pha bỏ lỡ này không chỉ đánh mất lợi thế dẫn bàn mà còn báo hiệu một ngày thi đấu đầy bế tắc cho đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti.

Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều tình huống hãm thành, các chân sút Brazil lại tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến đội bóng áo vàng xanh phải trả giá đắt khi Na Uy kiên trì triển khai lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật.

Ancelotti thẳng thắn chỉ trích học trò

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã không giấu nổi sự thất vọng. Thay vì bảo vệ các cầu thủ như thường lệ, chiến lược gia người Ý đã có những phát biểu khá gay gắt về màn trình diễn của đội nhà. Ông khẳng định vấn đề không nằm ở chiến thuật mà nằm ở khả năng thực thi của các cá nhân trên sân.

"Mọi người thường đổ lỗi cho huấn luyện viên sau mỗi thất bại, nhưng thực tế không phải vậy. Họ không thấy được những gì chúng tôi chỉ đạo từ đường biên. Huấn luyện viên đã làm tròn vai trò của mình, phần còn lại thuộc về các cầu thủ. Họ đã không thực hiện được lời hứa của mình khi bước vào thảm cỏ," Ancelotti nhấn mạnh.

Nỗi buồn của HLV Ancelotti

Dù thất bại, Ancelotti vẫn cố gắng tìm kiếm điểm tích cực khi cho rằng Brazil đã có một kỳ World Cup tương đối tốt cho đến trước trận thua này. Ông kêu gọi người hâm mộ tiếp tục tin tưởng vào đội bóng trong hành trình tái thiết sắp tới.

Haaland và sự ngạo nghễ của một sát thủ

Trong khi Brazil loay hoay tìm đường vào khung thành, Erling Haaland đã cho thấy giá trị của một trung phong đẳng cấp thế giới. Tiền đạo đang khoác áo Manchester City chỉ cần những cơ hội ít ỏi để trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương. Phút 79, Haaland chiến thắng Gabriel trong pha không chiến để mở tỷ số, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 90.

Bàn thắng muộn của Brazil ở phút 90+10 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, không đủ để ngăn cản Na Uy tiến vào tứ kết. Sau trận đấu, Haaland cũng không ngần ngại đáp trả những lời chỉ trích và các cuộc đối đầu cá nhân với hậu vệ Gabriel bên phía Brazil.

Niềm vui lớn của Haaland và các đồng đội

"Gabriel là một hậu vệ giỏi, nhưng anh ta đã cố tình làm phiền tôi trên sân. Khi bước ra sân, mục tiêu duy nhất của tôi là chiến thắng. Tôi không dành dù chỉ một sợi tóc để suy nghĩ về anh ta," Haaland phát biểu đầy ngạo nghễ. Siêu sao người Na Uy cũng gửi thông điệp đanh thép tới đối thủ: "Sau hôm nay, mọi thứ vẫn vậy thôi. Hãy học cách khiêm tốn đi".

Chiến thắng lịch sử này đưa Na Uy vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, trong khi Brazil sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin và những dấu hỏi lớn về tương lai dưới triều đại Ancelotti.