Brazil lội ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Dấu ấn thay người của Carlo Ancelotti Bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli đã giúp Brazil đánh bại Nhật Bản để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, sau một trận đấu mà bản lĩnh của Selecao và chiến thuật của Carlo Ancelotti đã lên tiếng đúng lúc.

Trận đấu loại trực tiếp tại Houston Stadium giữa Brazil và Nhật Bản đã trở thành một bài kiểm tra tinh thần cực đại cho đoàn quân của Carlo Ancelotti. Dù bị dẫn trước và trải qua hiệp một đầy bế tắc, "Các vũ công Samba" đã lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1 để chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Gabriel Martinelli giúp Brazil đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo tuyệt đối về chỉ số tấn công

Nhìn vào bảng tỉ số 2-1, nhiều người có thể lầm tưởng đây là một trận đấu cân bằng. Tuy nhiên, số liệu thống kê chuyên sâu lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác về sự áp đảo của đại diện Nam Mỹ. Brazil kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.72, trong khi Nhật Bản chỉ vỏn vẹn 0.23.

Bàn thắng mở tỷ số của Kaishu Sano ở phút 29 đến từ một cú sút xa có xác suất thành bàn cực thấp (chỉ 0.04 xG), xuất phát từ sai lầm cá nhân của Danilo. Ngược lại, Brazil đã tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt, từ cú dứt điểm chạm cột dọc của Vinicius Jr đến những pha đánh đầu cận thành liên tiếp. Chính sự áp đảo về mặt thế trận này là nền tảng quan trọng giúp đoàn quân áo vàng xanh duy trì niềm tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Vũ khí không chiến và đẳng cấp của các cựu binh

Khi các pha phối hợp bóng ngắn bị lối chơi áp sát tầm cao của Nhật Bản phong tỏa, Brazil đã thông minh chuyển hướng sang khai thác ưu thế về thể hình và khả năng chọn vị trí. Bàn gỡ hòa ở phút 56 là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. Từ một quả tạt chuẩn xác của trung vệ Gabriel, Casemiro đã băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới đối phương.

Dù từng mắc lỗi dẫn đến bàn thua sớm, Casemiro vẫn thể hiện bản lĩnh của một thủ lĩnh tinh thần. Với pha lập công này, anh trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử tham dự World Cup của Selecao. Khả năng không chiến và kinh nghiệm trong các tình huống cố định chính là chìa khóa để Brazil phá vỡ khối bê tông phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Á.

Dấu ấn chiến thuật của Carlo Ancelotti

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội tuyển trong trận cầu căng thẳng này nằm ở chiều sâu đội hình và khả năng đọc trận đấu nhạy bén của Carlo Ancelotti. Nhận thấy sự bế tắc trong hiệp một, chiến lược gia người Ý đã đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt.

Những thay đổi của Carlo Ancelotti mang lại hiệu quả. Getty Images

Việc tung Gabriel Martinelli và tài năng trẻ Endrick vào sân đã giúp Brazil duy trì cường độ tấn công nghẹt thở cho đến những giây cuối cùng. Chính Martinelli, người vào sân thay Matheus Cunha, đã tỏa sáng rực rỡ với cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 90+5 sau đường kiến tạo dọn cỗ của Bruno Guimaraes. Bàn thắng muộn không chỉ mang về chiến thắng mà còn khẳng định giá trị của những quân bài dự bị chiến lược trong tay Ancelotti.

Sai lầm từ sự thận trọng của Nhật Bản

Ở chiều ngược lại, thất bại của Nhật Bản mang đến nhiều bài học về mặt chiến thuật. Sau khi có bàn dẫn trước, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu quá sớm. Dù thủ thành Zion Suzuki đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, nhưng việc nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Brazil là một quyết định đầy mạo hiểm.

Khi đối đầu với những siêu sao có khả năng tạo đột biến như Vinicius hay Martinelli, việc để đối thủ có quá nhiều không gian và thời gian xử lý bóng trước vòng cấm địa thường dẫn đến kết cục nghiệt ngã. Trận đấu khép lại với niềm vui vỡ òa của người Brazil, trong khi Nhật Bản phải dừng bước đầy tiếc nuối dù đã có thời điểm chạm tay vào bất ngờ.