Brazil ngược dòng 2-1 trước Nhật Bản: Selecao nhọc nhằn tiến vào vòng 16 đội Bàn thắng phút bù giờ của Martinelli giúp Brazil lách qua khe cửa hẹp tại Houston, nhưng màn trình diễn bế tắc trước khối phòng ngự Nhật Bản đang khiến giới chuyên môn Brazil lo ngại sâu sắc.

Một kịch bản nghẹt thở đã diễn ra tại Houston trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Đội tuyển Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đã phải trải qua những giây phút cận kề thảm họa trước một Nhật Bản kỷ luật và đầy bản lĩnh. Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ cuối cùng, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti mới có thể hoàn tất cú ngược dòng thắng 2-1 để giành vé đi tiếp.

Sự bế tắc của các vũ công Samba trước khối phòng ngự thép

Trận đấu bắt đầu với một cú sốc lớn khi Nhật Bản không hề e sợ trước dàn sao thượng hạng của Nam Mỹ. Đại diện châu Á chủ động chơi với đội hình thấp, phong tỏa mọi khoảng trống và tổ chức phản công sắc lẹm. Thành quả đến với họ ngay trong hiệp một khi Sano dứt điểm tinh tế mở tỷ số, đẩy Brazil vào thế chân tường.

Dù Casemiro đã thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ một tình huống cố định để quân bình tỷ số, lối chơi của Selecao nhìn chung vẫn thiếu đi sự thanh thoát thường thấy. Những pha đập nhả ở trung lộ liên tục bị bẻ gãy bởi hệ thống phòng ngự được tổ chức cực tốt của đội bóng xứ sở hoa anh đào.

Báo chí Brazil cho rằng đội nhà vẫn bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt.

Truyền thông Brazil ngay lập tức đưa ra những phân tích khắt khe về bộ mặt của đội nhà. Tờ O Globo nhận định: "Ancelotti đã thành công khi cởi bỏ nút thắt bằng những thay đổi người táo bạo, nhưng Brazil vẫn đang phơi bày những khó khăn đáng lo ngại trước các hàng thủ được tổ chức bài bản". Tờ báo này nhấn mạnh rằng việc quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân đang là gót chân Achilles của Selecao khi đối đầu với những đối thủ có tính hệ thống cao.

Dấu ấn Carlo Ancelotti và nỗi lo đường dài

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Carlo Ancelotti khi những điều chỉnh nhân sự của ông trong hiệp hai đã giúp Brazil gia tăng áp lực đáng kể. Tuy nhiên, tờ Lance! lại cảnh báo về sự rời rạc trong lối chơi: "Dù sự linh hoạt của chiến lược gia người Ý đã cứu vãn tình thế, nhưng nếu các ngôi sao tiếp tục chơi rời rạc và thiếu kết nối, giấc mơ chinh phục ngôi vương sẽ sớm tan thành mây khói khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp cao hơn".

Thống kê cho thấy Brazil kiểm soát bóng vượt trội nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm lại không quá chênh lệch so với Nhật Bản. Điều này minh chứng cho sự thiếu hiệu quả trong các phương án tiếp cận khung thành khi đối phương chủ động chơi lùi sâu.

Nhật Bản: Thất bại trong thế ngẩng cao đầu

Ở chiều ngược lại, báo chí Nhật Bản dù ngậm ngùi trước thất bại nhưng không giấu được niềm tự hào về tinh thần chiến binh của các cầu thủ. Tờ Sports Nippon giật tít: "Giấc mơ tan vỡ ở ngưỡng cửa thiên đường", khẳng định rằng suốt 90 phút, Nhật Bản đã khiến cả thế giới kinh ngạc bằng đẳng cấp và sự lỳ lợm.

Nhật Bản có thể ngẩng cao đầu chia tay World Cup 2026.

Hình ảnh Takefusa Kubo và Ao Tanaka bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc đã trở thành biểu tượng cho sự tiếc nuối của bóng đá châu Á tại giải đấu năm nay. Tờ Sports Hochi viết: "Những giọt nước mắt của Kubo và Tanaka đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ. Dù chưa đủ may mắn để đi tiếp, đội tuyển Nhật Bản đã hoàn toàn chinh phục trái tim người yêu bóng đá toàn cầu".

Vượt qua thử thách mang tên Nhật Bản, Brazil tiến vào vòng 16 đội với nhiều bài toán cần lời giải. Trong khi đó, Nhật Bản rời World Cup 2026 với tư thế của một đội bóng đã tiệm cận trình độ hàng đầu thế giới, để lại dấu ấn đậm nét về một lối chơi khoa học và tinh thần không bỏ cuộc.