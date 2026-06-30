Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Martinelli tỏa sáng phút 90+6 và tranh cãi Matheus Cunha Bàn thắng kịch tính của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ cuối cùng đã đưa Brazil vào tứ kết World Cup. Dẫu vậy, hành động 'đếm cúp' của Matheus Cunha sau trận mới là chủ đề gây bão dư luận.

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup giữa Brazil và Nhật Bản đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất mà người hâm mộ có thể tưởng tượng. Khi tất cả đã nghĩ về hiệp phụ, Gabriel Martinelli đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu, nhưng những dư âm sau tiếng còi mãn cuộc của Matheus Cunha mới là điều khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Kịch tính phút bù giờ và bản lĩnh Selecao

Nhật Bản đã chứng minh tại sao họ là "khắc tinh" của các ông lớn tại giải đấu năm nay. Đại diện châu Á nhập cuộc tự tin và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Sano ở phút 29. Lối chơi kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh của Nhật Bản đã khiến hàng thủ Brazil lúng túng trong phần lớn thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, đẳng cấp của những ngôi sao bên phía Brazil đã lên tiếng đúng lúc. Sau bàn gỡ hòa của Casemiro, sức ép nghẹt thở đã được duy trì cho đến những giây cuối cùng. Phút thứ 90+6, Gabriel Martinelli tận dụng sai lầm từ hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng quý như vàng, hoàn tất cú lội ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho "Những vũ công Samba".

Cunha gây tranh cãi với những hành động sau trận Brazil - Nhật Bản

Tranh cãi cử chỉ "đếm cúp" của Matheus Cunha

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Matheus Cunha giơ 5 ngón tay hướng về phía các cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản. Đây là hành động ám chỉ 5 chức vô địch World Cup mà Brazil đang sở hữu. Tiền đạo này được cho là đã thốt lên: "Chúng tôi có 5 chức vô địch, hãy tỏ ra tôn trọng".

Hành động này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cử chỉ thiếu tôn trọng đối với một đối thủ đã chơi đầy quả cảm như Nhật Bản. Một cổ động viên bình luận: "Người Nhật luôn khiêm tốn, thật đáng tiếc khi Cunha lại hành xử như vậy, nhất là khi họ không hề khiêu khích anh ta trên khán đài".

Nguồn cơn từ những phát biểu trước trận

Theo phân tích từ giới chuyên môn và tờ Folha, phản ứng của Cunha không phải ngẫu nhiên. Trước trận đấu, tiền đạo Kento Shiogai của Nhật Bản đã có những phát biểu gây chạm lòng tự ái của người Brazil khi nhận định rằng Selecao "không còn mạnh như trước" và đánh giá Pháp cùng Argentina mới là những ứng viên thực sự cho ngôi vương.

Dù có màn ăn mừng gây tranh cãi, Matheus Cunha cũng kịp để lại một hình ảnh đẹp khác. Anh đã chủ động tiến đến an ủi tiền vệ Ao Tanaka – người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua quyết định của Nhật Bản. Sự đối lập trong hành động của tiền đạo đang khoác áo Wolverhampton cho thấy những cảm xúc cực hạn mà một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup có thể mang lại.

Thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Brazil Nhật Bản Tỷ số 2 1 Kiểm soát bóng 58% 42% Số cú sút 14 9 Phạt góc 6 4

Chiến thắng này đưa Brazil tiến vào tứ kết, nhưng bài học về sự chủ quan trước các đội bóng kỷ luật như Nhật Bản chắc chắn sẽ được HLV Selecao lưu ý. Với Nhật Bản, họ rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu dù thất bại ở những giây cuối cùng.