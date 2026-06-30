Brazil ngược dòng nghẹt thở phút 95 loại Nhật Bản khỏi World Cup 2026 Gabriel Martinelli tỏa sáng đúng lúc giúp Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 sau màn rượt đuổi kịch tính, khẳng định bản lĩnh của Những vũ công Samba tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Trận đấu thứ hai tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã chứng kiến một kịch bản không tưởng khi ĐT Brazil lội ngược dòng đánh bại ĐT Nhật Bản với tỷ số 2-1. Bàn thắng quyết định của Gabriel Martinelli ở phút 90+5 không chỉ giúp đại diện Nam Mỹ đi tiếp mà còn khép lại hành trình đầy quả cảm của thầy trò HLV Moriyasu.

Sự kỷ luật của ĐT Nhật Bản và gáo nước lạnh cho Brazil

Bước vào trận đấu, HLV Carlo Ancelotti giữ nguyên bộ khung chiến thắng cho ĐT Brazil, trong khi HLV Moriyasu thực hiện tới 4 sự thay đổi nhằm gia tăng sức chiến đấu ở khu trung tuyến. Dù Brazil nhanh chóng kiểm soát bóng và liên tục nhồi bóng cho Vinicius Junior, nhưng hệ thống phòng ngự lùi sâu và bọc lót kín kẽ của Nhật Bản đã khiến các ngôi sao Samba bế tắc.

Sano bất ngờ mở tỉ số trận đấu

Bất ngờ xảy ra ở phút 29, từ một tình huống cướp bóng ngay giữa sân, Sano thực hiện pha solo táo bạo trước khi tung cú dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán. Thủ thành Alisson Becker dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số giúp Nhật Bản chơi hưng phấn hơn, thậm chí sẵn sàng tranh chấp sòng phẳng với đối thủ trong phần còn lại của hiệp một.

Casemiro và bước ngoặt từ những pha không chiến

Sang hiệp hai, Brazil buộc phải đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ pressing. Trước hàng thủ kỷ luật của Nhật Bản, Những vũ công Samba đã thay đổi phương án tấn công bằng những quả tạt sớm từ hai biên. Chiến thuật này nhanh chóng phát huy hiệu quả ở phút 56.

Từ pha treo bóng chuẩn xác của Gabriel về phía cột hai, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Casemiro đã chọn vị trí thông minh để đánh đầu tung lưới Suzuki, quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng này giúp Brazil giải tỏa áp lực tâm lý, tuy nhiên họ cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thể lực trước sự chống trả yếu ớt từ phía đại diện châu Á.

Martinelli định đoạt trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng

Khi tất cả khán giả trên sân đều đã nghĩ về hiệp phụ, sai lầm cá nhân đã làm thay đổi cục diện. Phút 90+5, Tanaka để mất bóng nguy hiểm ngay sát vòng cấm địa. Bruno Guimaraes lập tức trừng phạt đối thủ bằng đường chọc khe tinh tế để Gabriel Martinelli thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-1.

Thất bại đầy tiếc nuối này khiến Nhật Bản dừng bước tại World Cup 2026, trong khi Brazil tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng với bài học quý giá về sự kiên trì và bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Thống kê trận đấu ĐT Brazil - ĐT Nhật Bản

Thông số ĐT Brazil ĐT Nhật Bản Tỷ số 2 1 Ghi bàn Casemiro (56'), Martinelli (90+5') Sano (29') Kiểm soát bóng 62% 38% Số cú sút 14 6

Đội hình xuất phát

ĐT Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.

ĐT Nhật Bản: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, H.Ito, Ritsu Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J.Ito, Maeda, Ueda.