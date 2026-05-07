Brazil quyết phá dớp trước Na Uy: Ancelotti hóa giải bài toán Erling Haaland Trước thềm vòng 1/8 World Cup, HLV Carlo Ancelotti khẳng định không cần kế hoạch riêng để phong tỏa Erling Haaland, trong khi Bruno Guimaraes cảnh giác trước đòn tâm lý của tiền đạo Na Uy.

Vào lúc 3h ngày 6/7, đội tuyển Brazil sẽ bước vào trận đại chiến với Na Uy trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn về Erling Haaland - cỗ máy săn bàn đã có 5 pha lập công tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, trái với dự đoán về một hệ thống phòng ngự đặc biệt, HLV Carlo Ancelotti lại thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước sức mạnh của đối thủ.

Không có kế hoạch chống Haaland: Sự tự tin của Carlo Ancelotti

Trả lời giới truyền thông trước trận, chiến lược gia người Italia khẳng định Selecao sẽ không xây dựng bất kỳ phương án kèm người đặc biệt nào dành riêng cho chân sút 25 tuổi. Theo Ancelotti, đẳng cấp của các hậu vệ Brazil đủ để đương đầu với áp lực mà không cần những chỉ dẫn quá chi tiết.

"Tôi không nghĩ tồn tại thứ gọi là kế hoạch chống Haaland. Tôi không cần phải dạy các cầu thủ cách phòng ngự trước cậu ấy, bởi họ đã đối đầu với Haaland nhiều lần ở cấp độ CLB. Đội bóng của chúng tôi đang có trạng thái tốt nhất và điều quan trọng là tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống vận hành chung", Ancelotti chia sẻ.

HLV Ancelotti không có kế hoạch chăm sóc riêng Haaland

Dù tôn trọng sức mạnh của Na Uy, Ancelotti cho rằng sự nguy hiểm của đối thủ nằm ở cấu trúc chiến thuật rõ ràng chứ không chỉ ở một cá nhân. Ông nhấn mạnh Brazil cần duy trì phong độ cao nhất như cách họ đã vượt qua thử thách trước Nhật Bản ở vòng bảng để tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Bruno Guimaraes vạch trần đòn tâm lý của đối thủ

Trong khi ông thầy Ancelotti tập trung vào chuyên môn, tiền vệ Bruno Guimaraes lại chỉ ra một khía cạnh khác: cuộc chiến tâm lý. Guimaraes cho rằng việc Haaland liên tục đánh giá Brazil là ứng cử viên vô địch thực chất là một nước đi khôn ngoan nhằm đẩy toàn bộ áp lực về phía đội bóng Nam Mỹ.

"Cậu ấy rất khôn ngoan trong phát ngôn khi chuyển áp lực từ Na Uy sang Brazil. Nhưng bóng đá được quyết định bởi 11 người trên sân. Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay, ngang hàng với Harry Kane. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn bóng đến chân cậu ấy ngay từ khu vực giữa sân", tiền vệ thuộc biên chế Newcastle phân tích.

Tiền vệ Bruno Guimaraes dè chừng Na Uy

Theo Guimaraes, Brazil không được phép lơ là dù chỉ một giây, bởi chỉ cần một khoảng trống nhỏ, Haaland có thể định đoạt trận đấu. Anh cũng cảnh báo về vũ khí không chiến và các tình huống cố định của Na Uy - nơi các cầu thủ Bắc Âu sở hữu chiều cao vượt trội.

Lời nguyền lịch sử và mục tiêu phá dớp

Một chi tiết đáng chú ý là trong lịch sử đối đầu, Brazil chưa từng đánh bại được Na Uy với thành tích 2 hòa và 2 thua. Đây được xem là động lực lớn để thế hệ hiện tại của Selecao viết lại lịch sử.

Thông số đối đầu Brazil Na Uy Số trận thắng 0 2 Số trận hòa 2 2 Bàn thắng tại WC này N/A 5 (Haaland)

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Stale Solbakken của Na Uy cũng tỏ ra thực tế khi thừa nhận Brazil là đội cửa trên nhưng tin rằng các học trò có thể tạo nên bất ngờ. Cuộc đối đầu giữa Erling Haaland và cặp trung vệ Gabriel Magalhaes - Marquinhos hứa hẹn sẽ là màn tra tấn thể lực và trí tuệ đỉnh cao tại sân chơi World Cup năm nay.

Với Brazil, chiến thắng không chỉ giúp họ tiến vào tứ kết mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh của ứng cử viên số 1, đồng thời chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài nhiều thập kỷ trước đối thủ kỵ rơ đến từ Bắc Âu.