Brighton sẵn sàng bán tiền vệ Carlos Baleba trước sự chèo kéo quyết liệt từ Newcastle và MU Brighton mở cửa bán tiền vệ Carlos Baleba nếu nhận đủ mức giá mong muốn, trong bối cảnh Newcastle và Man Utd đang ráo riết săn lùng chữ ký của ngôi sao 22 tuổi.

Carlos Baleba đang là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh khi Brighton & Hove Albion sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho tiền vệ 22 tuổi này. Dù HLV Fabian Hurzeler khao khát giữ chân trụ cột người Cameroon, ban lãnh đạo "Chim mòng biển" vẫn bỏ ngỏ khả năng chia tay nếu nhận được mức giá phù hợp với định giá của câu lạc bộ.

Carlos Baleba trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Newcastle United lẫn Manchester United.

Newcastle tìm kiếm mảnh ghép lấp khoảng trống trung tuyến

Nhu cầu gia cố khu vực trung tuyến của Newcastle United đã trở nên vô cùng cấp thiết sau một mùa hè đầy biến động. Việc chia tay hai trụ cột Bruno Guimaraes và Sandro Tonali để lại bài toán hóc húa cho tân HLV Matthias Jaissle. Sau khi thương vụ Joao Palhinha bị từ chối, ban lãnh đạo "Chích chòe" lập tức chuyển hướng sang Carlos Baleba như một phương án ưu tiên hàng đầu để tái thiết bộ khung.

Tiền vệ người Cameroon sở hữu lối chơi giàu thể lực, khả năng tranh chấp bền bỉ cùng tư duy bọc lót ấn tượng. Với tiềm năng phát triển lớn ở tuổi 22, Baleba được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc giúp Newcastle củng cố sức mạnh cho chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp tới.

Cuộc đua song mã và thế chủ động của Brighton

Bên cạnh Newcastle, Manchester United cũng theo sát tình hình của Baleba từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, rào cản tài chính từ phía Brighton khiến đội chủ sân Old Trafford gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến trình thương thảo. Sự quan tâm từ cả hai đại gia bóng đá Anh được dự báo sẽ đẩy mức giá chuyển nhượng của tiền vệ này lên rất cao trong những ngày cuối phiên chợ hè.

Hiện tại, Brighton nắm thế chủ động hoàn toàn trên bàn đàm phán nhờ bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm của Baleba, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Nếu không đối tác nào đưa ra đề nghị đủ sức nặng bằng văn bản chính thức, tài năng trẻ 22 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Amex dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler.