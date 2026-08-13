Bruno Guimaraes ra mắt ấn tượng: Chìa khóa nâng tầm tuyến giữa Arsenal trận hòa Como 1-1 Tân binh 75 triệu bảng Bruno Guimaraes chào sân Emirates ấn tượng trong hiệp hai trận giao hữu với Como, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho hàng tiền vệ Arsenal.

Trận giao hữu tiền mùa giải giữa Arsenal và Como khép lại với tỷ số hòa 1-1, nhưng tâm điểm thu hút mọi sự chú ý trên thảm cỏ Emirates không nằm ở kết quả. Đó là màn chào sân chính thức của tân binh 75 triệu bảng Bruno Guimaraes trong màu áo đỏ trắng, mang đến những nét phác thảo đầu tiên về một hàng tiền vệ đầy biến hóa dưới thời Mikel Arteta.

Bruno Guimaraes đã có những phút thi đấu đầu tiên đầy hứa hẹn trong màu áo Arsenal.

45 phút khẳng định đẳng cấp của bản hợp đồng bom tấn

Arsenal vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly, trước khi Martin Baturina gỡ hòa cho đại diện Ý do Cesc Fabregas dẫn dắt. Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta quyết định tung Bruno Guimaraes vào sân thay cho Max Dowman. Ngay lập tức, tiền vệ khoác áo số 39 đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo lối chơi của đội chủ nhà.

Trong 45 phút hiện diện trên sân, ngôi sao người Brazil thể hiện nhịp độ thi đấu đĩnh đạc và khả năng làm chủ không gian vượt trội. Thống kê chỉ ra Bruno đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88% (23/26 đường chuyền), trong đó có tới 17 đường chuyền thực hiện bên phần sân đối phương. Không chỉ duy trì sự an toàn, anh liên tục tung ra những đường chuyền trực diện xuyên tuyến, xé toang khối phòng ngự lùi sâu của Como.

Màn trình diễn của tiền vệ người Brazil tạo nên làn sóng phấn khích lớn trên các khán đài.

Mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng thống trị

Sự điềm tĩnh cùng bản năng thép của Bruno còn được thể hiện qua cú sút luân lưu thành công trong loạt sút biểu diễn cuối trận. Màn trình diễn này ngay lập tức tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng sự kết hợp giữa Bruno Guimaraes, Declan Rice và Martin Odegaard sẽ tạo nên bộ ba tiền vệ trung tâm toàn diện hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Màn thử lửa thành công trước Como là bước đệm tinh thần quan trọng trước khi Arsenal bước vào trận tranh Siêu cúp Anh gặp Manchester City vào Chủ nhật (16/8). Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự để khẳng định vai trò chìa khóa của Bruno Guimaraes trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu mùa giải mới.