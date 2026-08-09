Bryan Mbeumo rực sáng giúp Manchester United hòa 1-1 đầy kịch tính trước PSG Dù bị dội gáo nước lạnh từ Mbaye ngay phút thứ 2, Manchester United vẫn thi đấu kiên cường và gỡ hòa 1-1 nhờ cú dứt điểm đẳng cấp của Bryan Mbeumo.

Trận giao hữu tâm điểm trên sân vận động giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù chỉ mang tính chất khởi động cho mùa giải mới, cuộc so tài tại Paris vẫn cống hiến cho khán giả màn trình diễn đỉnh cao với nhịp độ dồn dập, bản lĩnh của các ngôi sao cùng những nút thắt chiến thuật bất ngờ.

MU và PSG đã tạo nên 1 trận cầu hấp dẫn. Ảnh: MUFC.

Đòn phủ đầu chớp nhoáng của PSG

Đội chủ nhà Paris Saint-Germain tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng hái quả ngọt. Ngay ở phút thứ 2, khi hệ thống phòng ngự Manchester United chưa kịp ổn định, Dro Fernandez tung quả tạt chuẩn xác từ hành lang cánh để Ibrahim Mbaye băng vào dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Tom Heaton mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm buộc đại diện nước Anh phải từ bỏ sự thận trọng ban đầu. Nhịp độ trận đấu lập tức được đẩy lên mức rất cao khi PSG chủ động kiểm soát bóng, còn Manchester United sẵn sàng đẩy cao đội hình phản công để đáp trả.

Bản lĩnh Bryan Mbeumo và bước ngoặt gỡ hòa

Không hề nao núng sau bàn thua sớm, Manchester United dần lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Phút 32, khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Amad Diallo thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Bryan Mbeumo tung cú dứt điểm bằng chân trái hóc hiểm vào góc thấp khung thành, gỡ hòa 1-1 cho "Quỷ đỏ".

Mbeumo là ngôi sao sáng nhất của MU ở trận cầu vừa rồi. Ảnh: Getty.

Xuyên suốt thời gian thi đấu, Bryan Mbeumo chứng minh vị thế nhân tố nổi bật nhất bên phía đại diện nước Anh. Cựu tiền đạo Brentford liên tục khuấy đảo hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Luis Enrique bằng các pha đe dọa đa dạng, từ không chiến đến những cú sút xa uy lực.

Sự biến động nhân sự bất đắc dĩ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu còn chứng kiến nhiều xáo trộn ngoài tính toán của hai ban huấn luyện. Manchester United liên tục gặp tổn thất lực lượng khi Mason Mount dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Tyler Fletcher ngay ở phút 20. Đầu hiệp hai, thủ môn Tom Heaton rời sân ở phút 49 nhường chỗ cho Dermot Mee, trước khi Joshua Zirkzee cũng gặp vấn đề sức khỏe ở phút 72.

Phía đối diện, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia bên PSG cũng cần sự chăm sóc y tế sau một tình huống va chạm mạnh. Những gián đoạn này đòi hỏi sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt ngay trên sân từ cả hai đội.

Màn trình diễn xuất sắc của Matvey Safonov

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov, PSG khó lòng giữ lại kết quả hòa. Người gác đền của đội bóng nước Pháp có ít nhất ba pha cản phá xuất thần trước các cú dứt điểm hiểm hóc từ Mbeumo và Amad Diallo trong hiệp một.

Safonov có pha lao ra ngoài vòng cấm để cản phá tình huống nguy hiểm. Ảnh: Getty.

Đỉnh điểm ở phút 75, Safonov tiếp tục đổ người cản phá cú sút xa uy lực của Harry Maguire, từ chối bàn thắng thứ hai của đại diện Premier League.

Trận hòa 1-1 cũng mang đến điểm sáng khi hai HLV trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Shea Lacey, Tyler Fletcher, Jack Fletcher hay Harry Amass thi đấu bên cạnh những trụ cột như Bruno Fernandes, Marquinhos, Vitinha và João Neves, khép lại một màn thử lửa chất lượng trước thềm mùa giải mới.