Bức tranh hạ tầng Đông Nam Bộ: Từ mạng lưới metro, cầu lớn đến tiềm năng sân bay Tây Ninh Vùng Đông Nam Bộ đẩy mạnh tái cấu trúc hạ tầng với hàng loạt dự án metro, cầu liên vùng, mở rộng cao tốc và quy hoạch sân bay mới, tạo động lực phát triển đô thị.

Vùng Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ về hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án quy mô lớn. Các công trình được thiết kế nhằm kết nối liên hoàn giữa đô thị trung tâm, hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, cửa khẩu và các đô thị vệ tinh, tạo động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế và bất động sản toàn vùng.

TP.HCM: Tầm nhìn quy hoạch dài hạn và hạ tầng liên cảng

Tại TP.HCM, giao thông đóng vai trò là trục dẫn dắt quá trình mở rộng đô thị theo mô hình đa trung tâm. Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm định hướng phát triển mạng lưới giao thông tích hợp gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và hàng không nhằm tối ưu hóa liên kết vùng.

Đáng chú ý, dự án đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng. Tuyến metro này có chiều dài khoảng 35,1km với 24 nhà ga (13 ga ngầm và 11 ga trên cao), giúp giảm tải giao thông đường bộ và tạo không gian phát triển đô thị quanh các nhà ga.

Ngoài ra, TP.HCM đã thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cho nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Vành đai 3 TP.HCM. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng, triển khai tại phường Cát Lái và phường Long Trường trong giai đoạn 2026-2029. Dự án dự kiến sẽ giảm áp lực vận tải hàng hóa cho khu vực nội đô và giảm ùn tắc quanh cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Đồng Nai: Lõi phát triển sân bay Long Thành và tuyến metro kéo dài

Tại Đồng Nai, tâm điểm hạ tầng tập trung xung quanh sân bay Long Thành. Dự án dự kiến vận hành thử từ tháng 9 đến tháng 11/2026 và chính thức đi vào khai thác từ ngày 1/12/2026.

Đồng thời, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Tuyến có chiều dài 43,5km với tổng mức đầu tư ước tính hơn 65.500 tỷ đồng, áp dụng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại phường Biên Hòa để đảm bảo tiến độ thi công.

Đồng Nai cũng đã khởi công 3 tuyến đường tỉnh gồm ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773 với tổng chiều dài hơn 100km. Hai công trình cầu liên vùng gồm cầu Cát Lái (vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, nối phường Cát Lái với xã Đại Phước) và cầu Long Hưng (vốn đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng) tiếp tục được thúc đẩy nhằm tăng cường kết nối trực tiếp với TP.HCM.

Tây Ninh: Đẩy nhanh Vành đai 4 và nghiên cứu sân bay tiềm năng

Tây Ninh đang chi trả hơn 9.190 tỷ đồng tiền bồi thường cho dự án Vành đai 4 TP.HCM nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, địa phương triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác như trục kết nối Long An - Tây Ninh, trục động lực Đức Hòa và tuyến Tân An - Bình Hiệp dài hơn 62km.

Đáng chú ý, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua khu vực Bến Lức đã bắt đầu kê khai tài sản để thực hiện bồi thường. Ngoài ra, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, trong đó bổ sung việc nghiên cứu vị trí sân bay tiềm năng tại xã Cầu Khởi.

Đánh giá tác động thị trường bất động sản

Mạng lưới hạ tầng đang từng bước hình thành tạo lợi thế cho bất động sản nằm gần các tuyến metro, nút giao vành đai, cao tốc và khu vực quanh sân bay. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của bất động sản phụ thuộc lớn vào tiến độ thi công, quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực của thị trường.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch và tiến độ các dự án hạ tầng có thể thay đổi theo điều chỉnh của cơ quan thẩm quyền. Nhà đầu tư cần xác minh kỹ thông tin pháp lý và quy hoạch chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.