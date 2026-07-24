Bukayo Saka không cần phẫu thuật gân Achilles: Tin vui lớn cho Arsenal Ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka sẽ bỏ qua phương án phẫu thuật gân Achilles và dành ba tuần nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn thể trạng trước mùa giải mới.

Ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka của Arsenal sẽ không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào để điều trị chấn thương gân Achilles. Thay vì can thiệp ngoại khoa, chân sút sinh năm 2001 sẽ thực hiện lộ trình nghỉ ngơi và phục hồi thể trạng tự nhiên trong vòng ba tuần nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề sức khỏe kéo dài.

Bukayo Saka sẽ không phẫu thuật chấn thương gân Achilles.

Vấn đề dai dẳng từ kỳ World Cup 2026

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, chấn thương gân Achilles đã gây ra không ít phiền toái cho Bukayo Saka kể từ thời điểm diễn ra kỳ World Cup 2026. Những cơn đau âm ỉ xuất hiện từ tháng 3 khiến tiền vệ người Anh không thể duy trì nền tảng thể lực tốt nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Anh suốt thời gian qua.

Ở giai đoạn quyết định của mùa giải 2025/2026, đội ngũ y tế từng xem xét phẫu thuật như một giải pháp triệt để nhằm xử lý tổn thương gân Achilles cho Saka. Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn diện kịch bản hồi phục, phương án can thiệp dao kéo đã không được thực hiện ở thời điểm đó.

Lộ trình phục hồi và cơ hội hội quân sớm

Đến nay, kế hoạch điều trị bằng phẫu thuật tiếp tục bị loại bỏ. Thay vào đó, Bukayo Saka sẽ dành trọn vẹn kỳ nghỉ kéo dài ba tuần để tập trung nghỉ ngơi, giúp vùng gân Achilles tự phục hồi và giải tỏa áp lực thi đấu liên tục.

Bên cạnh việc tránh được rủi ro và thời gian nghỉ thi đấu dài hạn do phẫu thuật, quyết định này giúp tuyển thủ Anh nhanh chóng tái tạo năng lượng. Saka dự kiến sẽ sớm trở lại tập luyện và sẵn sàng hội quân cùng đồng đội tại Arsenal để chuẩn bị cho các mục tiêu trong mùa giải mới.