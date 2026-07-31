Chuyển đổi số Bước chuyển mới từ xây dựng chính quyền số ở Tánh Linh Trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã Tánh Linh đang từng bước biến những khó khăn của một địa bàn miền núi rộng lớn thành động lực đổi mới, đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo sức bật cho phát triển địa phương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hỏi thăm, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tánh Linh

Từ đặc thù của địa phương mới

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Gia An, xã Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh, xã Tánh Linh bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Địa phương có diện tích tự nhiên hơn 271 km², dân số trên 46.700 người, địa bàn rộng, nhiều khu dân cư phân tán, điều kiện tiếp cận dịch vụ công của người dân giữa các khu vực còn có sự khác biệt.

Mỗi vùng đất hợp thành xã mới đều mang những thế mạnh riêng. Gia An nổi bật với vùng sản xuất nông nghiệp màu mỡ và hồ Biển Lạc; Đức Thuận sở hữu diện tích rừng lớn cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Thác Bà; còn Lạc Tánh là trung tâm giao thương, dịch vụ của vùng miền núi trước đây. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng một nền hành chính thống nhất, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, xã xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

“ Xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt trong cải cách hành chính và phát triển địa phương. Từ định hướng đó, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành nền hành chính số theo hướng hiện đại, công khai và minh bạch.

Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh

Điểm nổi bật trong quá trình chuyển đổi số ở Tánh Linh là mọi giải pháp đều hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng thuận tiện hơn.

Cùng với đó, việc số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận đã tạo nên nhiều thay đổi tích cực. Thay vì phải nhiều lần photo hoặc bổ sung các loại giấy tờ đã từng cung cấp, người dân chỉ cần sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ trên hệ thống điện tử. Thông tin được tái sử dụng trong các lần giao dịch tiếp theo, giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí và công sức đi lại.

Xã Tánh Linh nhìn từ trên cao

Tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Phải khẳng định rằng, những kết quả đạt được là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình xây dựng chính quyền số tại Tánh Linh. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Đây được xem là “cánh tay nối dài” đưa chuyển đổi số đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

Có thể thấy, chuyển đổi số ở Tánh Linh không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, mà còn là quá trình thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Từ một địa bàn miền núi với nhiều đặc thù sau sáp nhập, xã Tánh Linh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, minh bạch và hiệu quả hơn.