Giáo dục - Đào tạo Bước phát triển mới của giáo dục nghề nghiệp Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn mạng lưới, giáo dục nghề nghiệp Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.

Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận học thực hành

Sắp xếp, ổn định tổ chức

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Đức Linh là một trong những minh chứng cho sự chuyển động của GDNN Lâm Đồng sau quá trình sắp xếp mạng lưới. Chỉ hơn nửa năm sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 Trung tâm GDNN-GDTX Đức Linh và Tánh Linh, Trung tâm GDNN-GDTX Đức Linh đã nhanh chóng ổn định tổ chức và từng bước khẳng định hiệu quả hoạt động.

Trong năm học 2025 - 2026, trung tâm duy trì 10 lớp THPT hệ GDTX với 345 học viên. Trên 93% học viên đạt yêu cầu về học tập; tỷ lệ học viên khá, giỏi và xuất sắc đều tăng, đặc biệt số học viên xếp loại tốt tăng gấp đôi so với năm học trước.

Song song với dạy văn hóa, trung tâm tiếp tục tuyển sinh các lớp trung cấp nghiệp vụ nhà hàng, thiết kế đồ họa, đại học sư phạm mầm non theo hình thức vừa làm vừa học và duy trì các lớp liên kết đào tạo. Các lớp nghề cho lao động nông thôn được tổ chức theo nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao tay nghề và cải thiện thu nhập cho người học. Đồng thời, trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; triển khai hồ sơ điện tử, học bạ số, phần mềm quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, với 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Lớp thực hành trồng nấm rơm cho lao động nông thôn tại Trung tâm GDNN-GDTX Đức Linh

Ông Huỳnh Hương - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Đức Linh cho biết, việc hợp nhất 2 đơn vị vừa là thách thức, vừa là cơ hội để đổi mới toàn diện. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nhanh chóng thích nghi, đoàn kết và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho người dân. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dạy và học.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Năm học 2025 - 2026, tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lại hệ thống trung tâm GDNN-GDTX, giảm từ 17 đơn vị xuống còn 7 đơn vị. Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo”.

Sau khi ổn định tổ chức, ngành tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Nhiều cơ sở chủ động đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành, bổ sung kỹ năng số, ngoại ngữ và mở các ngành nghề mới như nông nghiệp công nghệ cao, logistics, cơ điện tử, công nghệ thông tin. Liên kết với doanh nghiệp được tăng cường từ xây dựng chương trình, tiếp nhận thực tập đến tuyển dụng. Đồng thời, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh trong quản lý, tuyển sinh, hướng nghiệp và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Lễ trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho học viên

Năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng GDNN theo hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập. Mở rộng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, phát triển các ngành nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp chế biến, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.