BYD M6: Trải nghiệm MPV điện 7 chỗ trong Hành trình Non Xanh BYD Việt Nam vừa tổ chức hành trình trải nghiệm từ TP.HCM đến Bảo Lộc với mẫu MPV điện M6. Xe gây ấn tượng nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và chi phí sử dụng tối ưu cho cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh.

Vừa qua, BYD Việt Nam đã tổ chức chương trình “Hành Trình Non Xanh” trên cung đường kết nối TP.HCM – Ma Lâm – Đa Mi – Bảo Lộc. Đây là sự kiện trải nghiệm thực tế dành cho giới truyền thông và khách hàng, tập trung vào hai dòng xe thuần điện là BYD M6 và Dolphin mới.

Hành trình trải nghiệm xuyên cao nguyên phía Nam

Tiếp nối thành công của chặng đầu tiên tại phía Bắc (Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn), chặng thứ hai của hành trình đưa đoàn xe băng qua những địa hình đa dạng của miền Nam. Từ nhịp sống sôi động của TP.HCM, đoàn xe di chuyển qua những cung đèo đầy nắng gió tại Ma Lâm, dừng chân bên hồ Đa Mi yên bình trước khi khép lại tại không gian xanh mướt của Bảo Lộc.

Điểm đến cuối cùng là Maian Natural Farmstay tại Bảo Lộc, một nông trại hữu cơ được xây dựng theo triết lý thuận tự nhiên. Không gian tại đây mang lại sự thư thái với tiếng chim hót, bình minh trên mặt hồ và không khí ôn hòa, tạo bối cảnh lý tưởng để chiêm nghiệm về lối sống xanh và lợi ích của việc chuyển đổi sang phương tiện thuần điện nhằm giảm thiểu khí thải.

BYD M6: Hiệu năng vận hành và tính thực dụng

BYD M6 là mẫu MPV điện 7 chỗ đang thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam nhờ cấu hình phù hợp cho gia đình. Xe được trang bị một mô-tơ điện ở cầu trước, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Đặc tính của động cơ điện giúp xe tăng tốc mượt mà, không có độ trễ hay rung giật như các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Trong điều kiện vận hành thực tế trên cao tốc và đường đèo, BYD M6 cho thấy khả năng cách âm khá tốt và cảm giác lái đầm chắc. Hệ thống treo hoạt động ổn định giúp hành khách ở cả ba hàng ghế cảm thấy thoải mái trong suốt chuyến đi dài hơn 400 km.

Công nghệ pin Blade và bài toán kinh tế

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên các dòng xe BYD là công nghệ pin Blade Battery, nổi tiếng với độ an toàn cao và hiệu suất ổn định. Với quãng đường di chuyển hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy, BYD M6 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tỉnh mà không gây quá nhiều áp lực về việc tìm trạm sạc.

Về chi phí vận hành, xe điện cho thấy ưu thế vượt trội so với xe xăng truyền thống. Khi sử dụng trạm sạc của bên thứ ba, mức giá điện trung bình dao động khoảng 5.000–6.000 đồng/kWh. Đối với những người dùng có thể sạc tại nhà bằng điện AC, chi phí này còn thấp hơn đáng kể, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho những ai sử dụng xe chạy dịch vụ công nghệ.

Đặc biệt, tính năng V2L (Vehicle-to-Load) trên BYD M6 cho phép xe biến thành một trạm phát điện di động. Trong hành trình, khách hàng đã được trải nghiệm việc sử dụng nguồn điện từ xe để pha cà phê giữa thiên nhiên, minh chứng cho tính đa dụng của xe điện trong các chuyến dã ngoại.

Hành trình kết thúc với những đánh giá tích cực về độ phủ ngày càng rộng của hệ thống trạm sạc bên thứ ba, xóa bỏ dần rào cản tâm lý về quãng đường khi sử dụng xe điện tại Việt Nam. Đây không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm mà còn là nỗ lực của BYD trong việc lan tỏa lối sống xanh và bền vững đến cộng đồng.