BYD Sealion 6: Mẫu SUV plug-in hybrid đạt danh hiệu Xe Xanh của Năm 2025 Vượt qua VinFast và Lynk & Co, BYD Sealion 6 giành giải Xe Xanh của Năm 2025 nhờ sự tối ưu giữa công nghệ plug-in hybrid và giá trị sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ giải thưởng Editors' Choice Awards 2025, BYD Sealion 6 đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để giành danh hiệu "Xe Xanh của Năm". Đây là hạng mục đánh giá những mẫu xe tiêu biểu, không giới hạn phân khúc, sở hữu công nghệ động lực xanh tối ưu với hạ tầng giao thông hiện tại và mang lại giá trị tổng hòa cho người sử dụng.

Cuộc đối đầu giữa xe thuần điện và công nghệ Plug-in Hybrid

Vòng chung kết chứng kiến sự cạnh tranh kịch tính giữa ba cái tên nổi bật: VinFast Limo Green (xe thuần điện) và hai đại diện sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV) là Lynk & Co 08 EM-P và BYD Sealion 6. Mỗi dòng xe đều sở hữu những lợi thế riêng biệt trong bối cảnh thị trường xe xanh đang chuyển dịch mạnh mẽ.

BYD Sealion 6 được vinh danh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và tính thực dụng.

Mặc dù VinFast sở hữu lợi thế tuyệt đối về hạ tầng trạm sạc và mẫu Limo Green đã thiết lập kỷ lục doanh số ấn tượng với 9.642 xe bán ra trong tháng 11/2025, nhưng dòng xe này lại định hướng chủ yếu cho phân khúc chạy dịch vụ. Ngược lại, BYD Sealion 6 và Lynk & Co 08 EM-P được đánh giá cao hơn ở góc độ sử dụng cá nhân và gia đình nhờ tính linh hoạt của hệ truyền động hybrid, vốn được ví như "xe điện không cần sạc".

Công nghệ DM-i: Lời giải cho bài toán di chuyển đường dài

Hệ truyền động Super Hybrid DM-i trên BYD Sealion 6 vận hành dựa trên nguyên lý ưu tiên mô-tơ điện. Trong khoảng 90% thời gian vận hành, mô-tơ điện đóng vai trò dẫn động chính, trong khi động cơ đốt trong 1.5L hoạt động như một máy phát điện để cấp năng lượng trực tiếp cho mô-tơ hoặc nạp vào bộ pin Blade Battery.

So với đối thủ Lynk & Co 08 EM-P sở hữu bộ pin 39,6 kWh (tầm vận hành thuần điện 200 km), Sealion 6 trang bị bộ pin 18,3 kWh với tầm hoạt động thuần điện khoảng 100 km. Tuy nhiên, đại diện từ BYD lại ghi điểm nhờ thời gian gia nhập thị trường sớm hơn (từ tháng 4/2025) và đã chứng minh được độ ổn định trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của BYD Sealion 6

Thông số Chi tiết Hệ truyền động DM-i (Động cơ xăng 1.5L + Mô-tơ điện) Loại pin Blade Battery 18,3 kWh Tầm vận hành thuần điện (EV mode) Khoảng 100 km Tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,3 lít/100 km Tầm vận hành hỗn hợp tối đa 1.795,1 km (Bình xăng 60 lít + Sạc đầy)

Giá trị sử dụng và khả năng tiếp cận thị trường

Một trong những yếu tố then chốt giúp BYD Sealion 6 giành chiến thắng là mức giá dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ cùng phân khúc công nghệ. Với hàm lượng tiện nghi dồi dào và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng muốn trải nghiệm xe điện nhưng vẫn lo ngại về hạ tầng sạc khi đi đường dài.

Ông Võ Minh Lực - COO BYD Việt Nam phát biểu tại sự kiện sau khi Sealion 6 được công bố chiến thắng danh hiệu "Xe Xanh của Năm".

Hiện tại, BYD Sealion 6 được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: Dynamic có giá 839 triệu đồng và Premium có giá 936 triệu đồng. Sự kết hợp giữa giá bán hợp lý và hiệu suất vận hành bền bỉ đã giúp Sealion 6 khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe xanh năm 2025.