Du lịch Cá kho tộ làm say lòng du khách quốc tế Món cá kho tộ vừa xuất hiện đầy ấn tượng trên tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ - Washington Post. Sự kiện này không chỉ khẳng định sức hút của ẩm thực Việt Nam, mà còn biến một món ăn vốn bình dị, quen thuộc nơi các làng chài ven biển trở thành biểu tượng ẩm thực được thực khách quốc tế săn đón.

Ẩm thực Việt luôn hấp dẫn du khách theo cách riêng bởi sự phong phú, đa dạng

Chiều sâu văn hóa

Tác giả chia sẻ trải nghiệm tại một nhà hàng Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Eden Center, bang Virginia, Mỹ: “Thực đơn khá dài, đa dạng món ăn phục vụ người Việt và cho những ai muốn trải nghiệm một trong những nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới. Các món ăn được đánh số, lên đến hàng trăm món. Tôi chỉ cần nói số món ăn, thay vì loay hoay với tiếng Việt. Tôi chọn thử món số 140 - cá kho tộ”.

Thế là bài báo đăng trên Washington Post miêu tả khoảnh khắc khi chiếc nồi đất đen bóng, sôi sùng sục được đặt lên bàn: từng khúc cá vàng óng, mềm mại, vừa vặn, dễ gắp bằng đũa. Khi đưa vào miệng, từng lớp hương vị nổi bật, hòa quyện vào nhau. Vị mặn nước mắm, vị ngọt thanh, béo ngậy của cá và chút cay nồng của tiêu ớt. “Hương vị thật đặc biệt. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi được thưởng thức món ăn ngon, tôi cảm nhận được niềm vui đơn giản - mọi mệt mỏi và căng thẳng dường như tan biến”, tác giả viết.

Là món ăn quen thuộc, bình dị và dân dã trong mọi gia đình Việt, nhưng cá kho tộ lên báo Mỹ nhanh chóng được lan tỏa và thu hút hàng chục ngàn lượt xem và nhiều bình luận. Anh Nguyễn Hoàng Nghi - Chi hội phó Chi hội Ẩm thực Bình Thuận cho biết, đây là một tín hiệu rất đáng tự hào cho ẩm thực Việt Nam. Cá kho tộ là món ăn rất đời thường, từ nguyên liệu gần gũi cho đến cách nấu đậm tính truyền thống. Việc một tờ báo lớn như Washington Post nhắc đến món ăn này cho thấy, thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chiều sâu văn hóa trong ẩm thực Việt. “Cá kho tộ không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức gia đình, là hình ảnh bữa cơm sum họp của người Việt. Chính những điều mộc mạc đó đã tạo nên sức hút rất riêng với bạn bè quốc tế”, anh Nghi chia sẻ.

“ Ẩm thực Việt Nam không chỉ phong phú về hương vị mà còn chứa đựng câu chuyện về con người và vùng đất. Việc một món ăn dân dã được quốc tế ghi nhận, cho thấy giá trị của ẩm thực nằm ở bản sắc, sự chân thật và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của ẩm thực bản địa. Anh Nguyễn Hoàng Nghi - Chi hội phó Chi hội Ẩm thực Bình Thuận

Món cá kho tộ được vinh dự xuất hiện trên tờ báo danh tiếng hàng đầu nước Mỹ

Ẩm thực bản địa dần hình thành

Là một trong những nhà hàng hơn 30 năm giữ bếp lửa và niêu cơm truyền thống ở khu vực Phan Thiết, chị Hà Kim Anh - Chủ nhà hàng Kim Anh Quán (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Nguồn hải sản phong phú, đặc biệt là cá biển tươi, kết hợp với tỏi, tiêu, ớt và nước mắm cá cơm Phan Thiết tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng. Cá được kho trong nồi đất trên lửa nhỏ liu riu để thấm gia vị, nước kho sánh lại, thịt cá mềm nhưng vẫn săn chắc. Đây là món ăn rất “hao cơm”, được cả khách Việt lẫn khách quốc tế yêu thích. Chỉ cần ăn cùng một bát cơm trắng dẻo thơm, món ăn dân dã ấy đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để chinh phục những thực khách sành ăn nhất”.

Cá kho tộ không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức gia đình, là hình ảnh bữa cơm sum họp của người Việt

Tác giả bài viết cũng khẳng định, đây là món ăn đáng để thử, một khi đã thưởng thức, khó ai có thể quên được hương vị này và chắc chắn sẽ đưa cá kho tộ vào danh sách những món ăn yêu thích. Anh Kevin - một độc giả chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi thường du lịch đến Việt Nam, ẩm thực rất đa dạng, phong phú. Bạn nên thử cá kho tộ vì thật sự mùi thơm rất hấp dẫn và bạn sẽ cảm nhận vị béo của từng miếng cá tươi với hương vị hòa quyện đặc biệt…”.

Trước đó, cá kho tộ cũng nằm trong danh sách là một trong những món hải sản hấp dẫn trên thế giới do trang Business Insider (Mỹ) bình chọn. Không chỉ là một món ăn, báo Mỹ còn trân trọng gọi trải nghiệm thưởng thức cá kho tộ là một thông điệp về “tìm kiếm và tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống”.