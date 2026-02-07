Cà Mau động thổ dự án điện gió Khai Long quy mô 6.320 tỷ đồng tại xã Đất Mũi Dự án nhà máy điện gió Khai Long công suất 100MW với tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng vừa chính thức động thổ, đặt mục tiêu vận hành vào năm 2028 tại Cà Mau.

Ngày 1/7, dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 đã chính thức được động thổ tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, Cà Mau. Đây là công trình năng lượng trọng điểm do Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án điện gió Khai Long

Dự án có tổng công suất lắp đặt 100MW với mức đầu tư chi tiết hơn 6.320 tỷ đồng. Về quy hoạch sử dụng đất, nhà máy chiếm lĩnh tổng diện tích khoảng 480ha. Trong đó, khu vực mặt biển chiếm phần lớn với 454ha và 26ha còn lại được triển khai trên đất liền.

Theo lộ trình phát triển hạ tầng, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác thương mại từ tháng 5/2028. Việc triển khai dự án tại khu vực cực Nam không chỉ tận dụng nguồn năng lượng thiên nhiên mà còn góp phần hoàn thiện lưới điện khu vực.

Cà Mau chuẩn bị triển khai thêm một dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tác động kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia

Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy điện gió Khai Long dự kiến sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 253 GWh mỗi năm. Sản lượng này ước tính đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho khoảng 105.000 hộ dân, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng cao.

Về mặt kinh tế địa phương, dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, việc hình thành một tổ hợp năng lượng lớn tại xã Đất Mũi sẽ mở ra cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế và thúc đẩy đầu tư hạ tầng đồng bộ cho khu vực ven biển.

Cà Mau là địa phương có nhiều tiềm năng lớn để phát triển điện gió, đặc biệt điện gió ven biển. Ảnh: Báo Đầu Tư

Cà Mau thu hút mạnh dòng vốn năng lượng tái tạo

Với lợi thế là tỉnh duy nhất tại Việt Nam có ba mặt giáp biển, Cà Mau đang sở hữu tiềm năng vượt trội về điện gió ngoài khơi và ven biển. Dự án Khai Long là minh chứng cho làn sóng đầu tư năng lượng sạch đang đổ về khu vực cực Nam Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 20/6, một dự án năng lượng khác là Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu cũng đã được động thổ tại xã Đông Hải, Cà Mau. Dự án này có công suất thiết kế 50MW với tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến về đích trước ngày 31/12/2027.

Việc liên tiếp khởi công các nhà máy điện gió quy mô lớn không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của quốc gia mà còn tạo dư địa phát triển kinh tế biển mạnh mẽ cho Cà Mau, nâng cao năng lực hạ tầng và thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội tại các khu vực còn khó khăn.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ triển khai thực tế của chủ đầu tư.