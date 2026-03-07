Cà Mau nâng cấp ĐT 980 lên Quốc lộ 63B: Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng phát triển hạ tầng biển Dự án nâng cấp tuyến ĐT 980 thành Quốc lộ 63B và xây dựng đường ĐT 982B dài 22,2 km với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027 nhằm kết nối cảng biển và các khu công nghiệp trọng điểm tại Cà Mau.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh ĐT 980 thành Quốc lộ 63B (đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh) và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT 982B). Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, đóng vai trò trục động lực thúc đẩy kinh tế biển và tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô và thông số kỹ thuật dự án

Dự án có tổng chiều dài 22,2 km, được chia thành hai phân đoạn chính với các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt nhằm tối ưu hóa khả năng khai thác:

Đoạn 1: Nâng cấp ĐT 980 thành Quốc lộ 63B (đoạn Giá Rai - Phó Sinh) dài khoảng 14,5 km. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 12 m.

Nâng cấp ĐT 980 thành Quốc lộ 63B (đoạn Giá Rai - Phó Sinh) dài khoảng 14,5 km. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 12 m. Đoạn 2: Xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT 982B) dài khoảng 7,7 km, mặt cắt ngang rộng 9 m.

Điểm nhấn kỹ thuật của toàn dự án là việc xây dựng mới 26 cầu trên toàn tuyến, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các phương tiện tải trọng lớn. Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 76,3 ha, ảnh hưởng đến khoảng 487 hộ dân trong khu vực.

Lộ trình triển khai và nguồn vốn đầu tư

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.212 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tiến độ thực hiện được xác định cụ thể như sau:

Giai đoạn 2026 - 2027: Thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Giai đoạn 2027 - 2029: Chính thức khởi công và thi công các hạng mục công trình.

Chính thức khởi công và thi công các hạng mục công trình. Năm 2029: Hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào vận hành, quyết toán dự án.

Động lực mới cho kinh tế biển và khu công nghiệp

Khi hoàn thiện, tuyến Quốc lộ 63B và ĐT 982B sẽ tạo thành mạng lưới kết nối trực tiếp với các trục quốc lộ hiện hữu và Cảng biển Gành Hào. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa mà còn tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Láng Trâm và dự án Điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

Về mặt địa giới hành chính, dự án đi qua địa phận phường Giá Rai, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Phước và xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo, các khu vực tuyến đi qua chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, không nằm trong các vùng di sản hay di tích lịch sử nhạy cảm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

Mở rộng kết nối với tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp

Bên cạnh dự án nâng cấp Quốc lộ 63B, tỉnh Cà Mau cũng đang xúc tiến dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quản Lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT 985B - Đường ven biển (cửa Sông Đốc). Dự án này có tổng chiều dài hơn 50 km với tổng mức đầu tư 2.997 tỷ đồng.

Tuyến kết nối này đi qua nhiều khu vực như phường Tân Thành, phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ, xã Khánh An, xã Khánh Bình, xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng và xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. Dự kiến, công trình cũng sẽ triển khai thi công trong giai đoạn 2027 - 2029, tạo nên một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho toàn tỉnh.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực tế.