Chính phủ vừa ban hành Nghị định 275/2026/NĐ-CP ngày 8/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Thi công nạp mìn (Nạp mìn trong bao PP tại khu vực có điều kiện địa chất phức tạp) tại công trường Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu - minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng.

Mức phạt vi phạm quy định về bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong hoạt động hóa chất

Điều 31 Chương II của Nghị định quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong hoạt động hóa chất như sau:

1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không thiết kế, xây dựng nhà xưởng, kho chứa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hoặc không phù hợp với đặc tính của hóa chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với mỗi hành vi không đáp ứng yêu cầu về thiết bị, phương tiện sản xuất, bao bì, thiết bị chứa đối với hoạt động hóa chất sau đây:

a) Không lựa chọn thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất hóa chất đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật;

b) Thiết bị kỹ thuật không đảm bảo yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không phù hợp với chủng loại hóa chất theo quy định của pháp luật;

c) Quy trình công nghệ không đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh, tồn trữ hóa chất theo quy định của pháp luật;

d) Không kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định theo quy định của pháp luật;

đ) Bao bì, thiết bị chứa không đảm bảo phù hợp với chủng loại hóa chất, không có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển, không chắc chắn và không kín theo quy định của pháp luật;

e) Không bảo quản riêng bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật;

g) Không kiểm tra bao bì, thiết bị chứa hóa chất, không làm sạch bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ trước nạp hóa chất theo quy định của pháp luật;

h) Không đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất đối với bao bì, thiết bị chứa hóa chất theo quy định của pháp luật;

i) Nhãn của hóa chất không rõ, không dễ đọc, không chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với mỗi hành vi không đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, phương tiện bảo hộ cá nhân trong hoạt động hóa chất như sau:

a) Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất không đáp ứng đúng và đủ theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở hóa chất;

b) Trang bị bảo hộ cá nhân không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.

4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng hóa chất cho nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt thiết yếu theo quy định của pháp luật.