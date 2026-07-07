Thời sự Cả nước phát hiện, xử lý gần 68.000 vụ vi phạm gian lận thương mại Gần 68.000 vụ vi phạm gian lận thương mại được phát hiện, xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước gần 10.000 tỷ đồng. Thông tin được cung cấp tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ảnh: TTXVN)

Sáng 7/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên và Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út chủ trì tham dự tại điểm cầu trực tuyến Lâm Đồng

Nhiều đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng, thương mại điện tử tại các địa phương còn hạn chế. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng chức năng chưa đồng đều. Trong đó phải kể đến những lĩnh vực mới, phức tạp như: thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, xâm phạm sở hữu trí tuệ…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 5.723 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã khởi tố gần 1.700 vụ án, với gần 2.800 đối tượng vi phạm.

Đối với Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, các đợt cao điểm về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Kết quả, các đơn vị kiểm tra hơn 2.065 vụ, trong đó, xử lý vi phạm hành chính hơn 1.800 vụ việc. Số tiền xử phạt và nộp ngân sách nhà nước hơn 23 tỷ đồng.

Các sở, ngành tại Lâm Đồng tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều địa phương, đơn vị đề xuất các phương án, nâng cao hiệu quả công tác này trong 6 tháng cuối năm 2026.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đây là cuộc đấu tranh “có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thương mại điện tử, logistics và thanh toán điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. Cùng với biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu tiêu dùng gia tăng, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, cả về quy mô, tính chất và mức độ vi phạm.

“ Cuộc đấu tranh này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an, quân đội, bộ đội niên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, hải quan, thuế và các lực lượng chức năng giữ vai trò nòng cốt; đồng thời phát huy sự tham gia, giám sát và tố giác của Nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Mỗi đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.