Nông nghiệp - Nông thôn Cả nước quyết tâm gỡ "thẻ vàng" EC trong năm 2026 Sáng 28/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự Phiên họp lần thứ 35 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Phiên họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU chủ trì, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU, khắc phục những tồn tại sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026.

Theo báo cáo, đến hết tháng 6/2026, công tác chống khai thác IUU trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được kiện toàn; công tác quản lý đội tàu, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, việc xử lý tàu cá vi phạm thiết bị giám sát hành trình, ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và kiểm soát nguồn gốc thủy sản vẫn còn hạn chế.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Ở quy mô cả nước, đến hết tháng 6/2026, tổng số tàu cá đã đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia đạt 80.332 tàu; trong đó có 76.904 tàu còn giấy phép khai thác, đạt 95,7%. Cả nước có 27.569 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,6%. Tuy nhiên, vẫn còn 7.591 tàu không đủ điều kiện hoạt động; 2.098 tàu mất kết nối VMS trên biển hơn 6 giờ và 189 tàu vượt ranh giới cho phép khai thác.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra EC đã chỉ ra, nhất là trong việc ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý dứt điểm các vi phạm về thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Lâm Đồng đã hoàn thành 14/16 nhiệm vụ được giao; 2 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ. Toàn tỉnh hiện có 8.177 tàu cá được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Trong đó, 1.891/1.902 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,42%.

Các đại biểu lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết tháng 8 là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC. Các bộ, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại mà EC đã chỉ ra.



Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thiện kế hoạch trình Chính phủ ban hành, tổ chức đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến ngày 30/8 tạo chuyển biến rõ nét trong việc đáp ứng các khuyến nghị của EC. Cùng với đó là xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản bền vững.



Các cơ quan, bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản và quản lý chặt đội tàu cá.



Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý nghề cá, liên thông dữ liệu, bảo đảm quản lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; duy trì hiệu quả hoạt động của tổ công tác liên ngành.