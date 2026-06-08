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    Cà phê doanh nhân Lâm Đồng: Cầu nối chính sách và doanh nghiệp

    Chính Thành 06/08/2026 13:06

    Sáng 6/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 4 với chủ đề phổ biến các chính sách, quy định liên quan đến Luật Đầu tư năm 2025 và Luật Đấu thầu năm 2023.

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    Quang cảnh Chương trình cà phê doanh nhân kỳ 4

    Tại chương trình, đại diện các sở, ngành đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Đầu tư năm 2025 và Luật Đấu thầu năm 2023. Trong đó, tập trung vào quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu.

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    Ông Huỳnh Ngọc Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

    Ông Huỳnh Ngọc Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục theo quy định cũng như đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

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    Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trao đổi, kiến nghị các vấn đề doanh nghiệp đang vướng mắc

    Đại diện Trung tâm cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật về đầu tư và đấu thầu; tích cực phản ánh những vướng mắc phát sinh để các cơ quan chức năng kịp thời xem xét, giải quyết, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

    Điểm nhấn của chương trình là phần đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật đã được doanh nghiệp nêu ra và được đại diện các sở, ngành giải đáp ngay tại chương trình.

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    Đồng chí Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh trao đổi, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp

    Những nội dung chưa được giải đáp tại chương trình sẽ được Ban Tổ chức tiếp tục giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổng hợp, theo dõi và phối hợp hỗ trợ xử lý trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

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    Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương trả lời các vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong lĩnh vực công thương

    Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đầu tư và đấu thầu tiếp tục được hoàn thiện, việc cập nhật kịp thời các quy định mới có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và nâng cao hiệu quả triển khai các dự án đầu tư.

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    Lãnh đạo các sở, ngành cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình

    Chương trình Cà phê doanh nhân được thực hiện theo ý tưởng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến vào mỗi thứ Năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức theo chuyên đề cụ thể.

    Chính Thành Chính Thành

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      Kinh tế
      Cà phê doanh nhân Lâm Đồng: Cầu nối chính sách và doanh nghiệp
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