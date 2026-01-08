Đời sống “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” ở Phú Thủy “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” tổ dân phố (TDP) 2, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức vào buổi sáng ngày thứ bảy vừa qua trong không khí gần gũi, sẻ chia. Bên tách cà phê thơm nồng, lãnh đạo phường cùng người dân địa phương đã có dịp “Gắn kết - Lắng nghe - Chia sẻ - Hành động” như chủ đề của buổi gặp mặt do Ủy ban MTTQ phường tổ chức.

Người dân TDP 2 phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo phường Phú Thủy

Trong không khí thân tình, những người dân ở tổ dân phố 2 rất phấn khởi khi được nghe lãnh đạo phường chia sẻ khái quát thông tin nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội phường Phú Thủy qua hơn 1 năm nay. Nhiều chỉ số của phường nằm trong tốp đầu các xã, phường của tỉnh, phường được xếp thứ 3 toàn tỉnh về cải cách hành chính trong năm qua, góp phần thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp mỗi khi lên phường làm thủ tục này.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông chia sẻ thông tin với người người dân

Cũng trong buổi gặp gỡ này, bà con đã có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình với cơ quan chức năng, mong được giải quyết. Bà Thới Thị Bích Thủy, ngụ TDP 2 nêu ý kiến: “Nhà tôi ở đầu đường Hùng Vương, gần ngã ba Tam Biên, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng rất khó trong làm hộ khẩu thường trú. Đoạn phía trước nhà, mỗi khi mưa lớn, nước ngập đường Hùng Vương tràn vào nhà”. Còn ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ TDP 2 cũng kiến nghị có giải pháp chống ngập úng tuyến đường Võ Hữu, đẩy nhanh thi công đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để chống ngập úng khu vực này”. Một số người dân khác kiến nghị phường cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn rộng, dân số đông ở 12 tổ dân phố sau sáp nhập…

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị chia sẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường Phú Thủy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc người dân TDP 2 đang quan tâm.

Chia sẻ tại mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đông đảo người dân TDP 2. Đồng chí chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cần xúc tiến làm việc với chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tam Biên, hỗ trợ thủ tục pháp lý để cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại khu vực này; xúc tiến giải pháp chống ngập úng một số đoạn tuyến ở TDP 2 mà người dân quan tâm. Công an phường hỗ trợ người dân trong đăng ký thường trú, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các tổ dân phố, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Thới Thị Bích Thủy nêu tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo phường

Trong khuôn khổ liên quan, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy chia sẻ: “Lần đầu tiên ở khu vực phía Đông Nam tỉnh, mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy tổ chức, nhằm hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, trọng dân, gần dân và vì dân phục vụ. Phường dự kiến hằng tháng tổ chức cuộc gặp gỡ luân phiên ở các tổ dân phố khác trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo địa phương”.