Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với ý tưởng dàn dựng bản hùng ca nghệ thuật tôn vinh nguồn cội, hiệu triệu tương lai.

Thực hiện Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam”.

Sân khấu của chương trình "Tự hào là người Việt Nam" lấy ý tưởng từ truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 17-8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội); được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và livestream trên các nền tảng số. Vé xem chương trình phát hành miễn phí.

Theo đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Netmedia, Tổng đạo diễn chương trình: “Tự hào là người Việt Nam” được thực hiện như một Concert quốc gia, dàn dựng theo 3 chương: Chương 1: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam; chương 2: Một Việt Nam - Triệu trái tim và chương 3: Tự hào là người Việt Nam.

Các nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong Concert quốc gia đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thiết kế sân khấu của “Tự hào là người Việt Nam” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. “Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dẫu trải qua bao chông gai và thử thách, nhưng trong mỗi người con Việt Nam vẫn luôn cháy mãi niềm tự hào về nguồn cội, về Tổ quốc, về hai tiếng Việt Nam”, và bởi một điều rất giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng là người Việt Nam hiên ngang - anh dũng, bất khuất - kiên trung, cần cù - sáng tạo, đoàn kết - tự tin và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng!”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho hay.

“Tự hào là người Việt Nam” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt trên sân khấu có sức chứa khoảng 30.000 người, cũng như trên kênh truyền hình và nền tảng công nghệ.

Ca sĩ Tùng Dương…

…và Hòa Minzy góp mặt trong chương trình.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như: Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ, cùng với sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

