Cabo Verde 0-0 Ả Rập Xê Út: Hai đội chia điểm Trận đấu tại NRG Stadium là cơ hội cuối cùng để Cabo Verde và Ả Rập Xê Út xoay chuyển cục diện bảng đấu, nơi mỗi điểm số đều mang ý nghĩa.

Cabo Verde 0 - 0 Ả Rập Xê Út Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Cabo Verde tiếp đón Ả Rập Xê Út.



Cabo Verde tiếp đón Ả Rập Xê Út. 4' Thẻ vàng

Phút 4': S. Abdulhamid (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Foul).



Phút 4': S. Abdulhamid (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Foul). 9' Thẻ vàng

Phút 9': W. Pina (Cabo Verde) nhận thẻ vàng (Elbowing).



Phút 9': W. Pina (Cabo Verde) nhận thẻ vàng (Elbowing). 33' Thay người

Phút 33' (Ả Rập Xê Út): H. Tambakti vào sân thay A. Lajami.



Phút 33' (Ả Rập Xê Út): H. Tambakti vào sân thay A. Lajami. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Thay người

Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Al Khaibari vào sân thay M. Al Juwayr.



Phút 46' (Ả Rập Xê Út): A. Al Khaibari vào sân thay M. Al Juwayr. 61' Thay người

Phút 61' (Cabo Verde): D. Livramento vào sân thay N. Da Costa.



Phút 61' (Cabo Verde): D. Livramento vào sân thay N. Da Costa. 61' Thay người

Phút 61' (Cabo Verde): W. Semedo vào sân thay H. Varela.



Phút 61' (Cabo Verde): W. Semedo vào sân thay H. Varela. 66' Thay người

Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Al Dawsari vào sân thay M. Abu Al Shamat.



Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Al Dawsari vào sân thay M. Abu Al Shamat. 66' Thay người

Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Mandash vào sân thay A. Al Hamdan.



Phút 66' (Ả Rập Xê Út): S. Mandash vào sân thay A. Al Hamdan. 67' Thẻ vàng

Phút 67': N. Al Dawsari (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Holding).



Phút 67': N. Al Dawsari (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Holding). 71' Thay người

Phút 71' (Cabo Verde): R. Mendes vào sân thay G. Rodrigues.



Phút 71' (Cabo Verde): R. Mendes vào sân thay G. Rodrigues. 71' Thay người

Phút 71' (Cabo Verde): J. Monteiro vào sân thay L. Duarte.



Phút 71' (Cabo Verde): J. Monteiro vào sân thay L. Duarte. 82' Thay người

Phút 82' (Ả Rập Xê Út): N. Boushal vào sân thay M. Al Harbi.



Phút 82' (Ả Rập Xê Út): N. Boushal vào sân thay M. Al Harbi. 90+3' Thẻ vàng

Phút 90+3': F. Al Buraikan (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Foul).



Phút 90+3': F. Al Buraikan (Ả Rập Xê Út) nhận thẻ vàng (Foul). 90+4' Thay người

Phút 90+4' (Cabo Verde): W. Pina vào sân thay S. Moreira.



Phút 90+4' (Cabo Verde): W. Pina vào sân thay S. Moreira. KT Kết thúc: Cabo Verde 0-0 Ả Rập Xê Út

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.



Cập nhật lúc 09:00 27/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Cabo Verde và Ả Rập Xê Út tại NRG Stadium không chỉ đơn thuần là một trận đấu ở vòng bảng World Cup, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho hai đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang vô cùng căng thẳng, cả hai đại diện đều hiểu rằng một kết quả hòa có thể sẽ khiến cánh cửa đi tiếp khép lại với cả hai.

07:00 ngày 27/06/2026 - World Cup

Cabo Verde bước vào lượt trận này với một tâm thế tương đối ổn định nhưng cũng đầy trăn trở. Sau hai trận đấu đầu tiên, đội bóng này đã thu về 2 điểm nhờ hai trận hòa liên tiếp. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hiện tại phản ánh đúng thực tế về một tập thể khó bị đánh bại nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ cần thiết để kết liễu đối thủ. Lối chơi kỷ luật đã giúp họ đứng vững trước các áp lực, nhưng để tiến xa hơn tại World Cup, Cabo Verde cần tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn.

Phía bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út đang ở vào tình thế ngặt nghèo hơn đáng kể. Với chỉ 1 điểm sau hai lượt trận, bao gồm một trận hòa và một trận thua, đại diện châu Á hiện đang đứng cuối bảng ở vị trí thứ 4. Áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm đang đè nặng lên vai các cầu thủ, bởi bất kỳ kết quả nào khác ngoài một chiến thắng cũng có thể khiến họ phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Khát khao chiến thắng đầu tay

Về mặt chiến thuật, đây hứa hẹn sẽ là một màn đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách tiếp cận khác nhau. Cabo Verde nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc phản công. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út không còn đường lui và buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Sự đối lập này có thể tạo nên một thế trận giằng co tại NRG Stadium. Cabo Verde có lợi thế về mặt tâm lý khi đang xếp trên và có phong độ ổn định hơn với chuỗi trận bất bại. Ngược lại, Ả Rập Xê Út sở hữu kinh nghiệm tại các đấu trường lớn nhưng lại đang gặp vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các sai lầm của đối phương trong những thời điểm quyết định sẽ có cơ hội lớn để giành lấy 3 điểm quý giá, qua đó thắp sáng hy vọng vượt qua vòng bảng.

Phong độ gần đây của Cabo Verde

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

07/06/2026: Cabo Verde 3-0 Bermuda (Thắng)

31/05/2026: Cabo Verde 3-0 Serbia (Thắng)

30/03/2026: Cabo Verde 1-1 Phần Lan (Hòa)

Phong độ gần đây của Ả Rập Xê Út

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thua)

16/06/2026: Ả Rập Xê Út 1-1 Uruguay (Hòa)

10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)

06/06/2026: Puerto Rico 0-3 Ả Rập Xê Út (Thắng)

31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Cabo Verde 3 2 DD Ả Rập Xê Út 4 1 LD

Phong độ và thống kê đội

Cabo Verde (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Ả Rập Xê Út (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Cape Verde Islands

S. Lopes Cabral: Yellow Card (Missing Fixture)

Saudi Arabia: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Cape Verde Islands

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Cape Verde Islands or draw

Cập nhật đội hình lúc 06:29 27/06/2026

Đội hình chính thức

Cabo Verde

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Pedro Leitao Brito

Đội hình xuất phát:

1. Vozinha (G)

24. Wagner Pina (D)

3. Diney Borges (D)

4. Pico (D)

8. João Paulo (D)

6. Kevin Lenini (M)

14. Deroy Duarte (M)

20. Ryan Mendes (M)

10. Jamiro Monteiro (M)

17. Willy Semedo (M)

19. Dailon Rocha Livramento (F)

Dự bị:

12. Márcio Rosa

23. CJ Dos Santos

2. Stopira

5. Logan Costa

22. Steven Moreira

25. Kelvin Pires

11. Garry Rodrigues

15. Laros Duarte

16. Yannick Semedo

26. Hélio Varela

7. Jovane Cabral

21. Nuno Da Costa

9. Gilson Tavares

Ả Rập Xê Út

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Georgios Donis

Đội hình xuất phát:

21. Mohammed Al-Owais (G)

13. Nawaf Boushal (D)

4. Abdulelah Al-Amri (D)

5. Hassan Tambakti (D)

6. Nasser Al-Dawsari (M)

12. Saud Abdulhamid (D)

15. Abdullah Al-Khaibari (M)

23. Mohamed Kanno (F)

10. Salem Al-Dawsari (M)

9. Firas Al-Buraikan (F)

20. Sultan Mandash (M)

Dự bị: