Thời sự Các Ban QLDA cần thực hiện đúng cam kết về giải ngân vốn đầu tư công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu hằng tuần, các ban quản lý dự án (QLDA) khu vực lên sơ đồ cụ thể tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện theo đúng cam kết với lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp làm việc với các ban QLDA khu vực

Sáng 17/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với các Ban QLDA khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đại diện Ban QLDA khu vực Bảo Lâm báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại đơn vị

Tại buổi làm việc, các ban QLDA khu vực báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư. Các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp, cũng như cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm.

Đại diện Ban QLDA khu vực Bảo Lộc đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm

Đối với Ban QLDA khu vực Bảo Lộc hiện đang là điểm sáng dẫn đầu, với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 48,9%. Tổng mức giải ngân tại đơn vị thực hiện 74/151 tỷ đồng nguồn vốn bố trí năm 2026.

Đối với Ban QLDA khu vực Di Linh cũng đạt tiến độ giải ngân khá, với mức gần 46% kế hoạch năm. Ban hiện đã giải ngân gần 80/173 tỷ đồng. Nhiều dự án có tiến độ tốt như: dự án Cầu 3 thôn Tây Ninh; dự án Hạ tầng khu dân cư Hòa Ninh và xã Gừng Ré phục vụ tái định cư các dự án cao tốc…

Tại Ban QLDA khu vực Bảo Lâm hiện mới chỉ giải ngân đạt 28% kế hoạch, tương đương giá trị thực hiện 40/142 tỷ đồng.

Ban QLDA khu vực Di Linh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại địa bàn

Theo giải trình các ban QLDA khu vực, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, ngoài yếu tố khách quan còn diễn ra sự chủ quan trong thực hiện. Đó là sự thiếu quyết liệt, tính dự báo của chủ đầu tư. Nhiều địa phương còn chậm trễ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công đang là nhiệm vụ hàng đầu trong tăng trưởng GRDP “2 con số” của Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các ban QLDA khu vực có lộ trình cụ thể về tiến độ giải ngân vốn và tập trung “bứt tốc” thực hiện vào cuối năm

Đến hết tháng 6/2026, Ban QLDA khu vực Bảo Lộc, Di Linh có tiến độ giải ngân cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh và vượt chỉ tiêu mà UBND tỉnh yêu cầu. Tuy nhiên, đối với Ban QLDA khu vực Bảo Lâm đang có tiến độ giải ngân khá thấp.

“ Kế hoạch, chỉ tiêu, kết quả tại các đơn vị đã rõ. Các ban QLDA khu vực cần có lộ trình, báo cáo tiến độ giải ngân theo tuần để trình UBND tỉnh. Mỗi đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, nắm bắt khó khăn, đốc thúc đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai, các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ với các ban QLDA khu vực để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương phải quyết tâm, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng dự án; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu bứt tốc, đạt kết quả giải ngân cao trong những tháng cuối năm.