Các căn cứ để xác định loại đất

Ông Nguyễn Hoàng Trung được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ngày 20/4/2003 với mục đích là đất chuyên dùng (xây dựng trạm xăng dầu). Ông Trung hỏi, căn cứ Luật Đất đai 2024 thì mục đích sử dụng đất của ông được xác định là đất SKC hay đất TMD?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, trong đó quy định về phân loại đất và cách xác định loại đất. Cụ thể:

Về phân loại đất, Điều 9 Luật Đất đai 2024 về phân loại đất và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP đã quy định cụ thể các loại đất theo 3 nhóm đất chính gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Về xác định loại đất, khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2024 đã quy định cụ thể về việc xác định loại đất:

"1. Việc xác định loại đất dựa trên một trong các căn cứ sau đây:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

b) Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản này;

c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản này".

Căn cứ vào Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định nêu trên đề nghị ông nghiên cứu và xác định mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện.