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    Các điều kiện để được miễn khoản phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP

    TTXVN 15/08/2026 17:27

    Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã tích hợp thành công trên ứng dụng VneID thông tin về 5 loại giấy tờ cơ bản được miễn khoản phí, lệ phí một số thủ tục hành chính.

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    Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, từ 15/8/2026 - 28/2/2027, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã tích hợp thành công trên ứng dụng VneID thông tin về 5 loại giấy tờ cơ bản; thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và đáp ứng thêm một số điều kiện khác được miễn các khoản phí, lệ phí thiết yếu có tần suất cao.

    Đó là thủ tục đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cấp giấy phép lái xe, Cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, Đăng ký cư trú, Cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Các điều kiện để được miễn khoản phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP
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