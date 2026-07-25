Các hộ mở lối đi chung, đăng ký biến động đất đai thế nào?

Gia đình ông Đỗ Duy (Lạng Sơn) có 1 thửa đất ở tại nông thôn. Theo sơ đồ, thửa đất tiếp giáp 1 phần đường bê tông, nhưng đó là phần đường riêng của nhà khác, gia đình ông không được phép sử dụng.

Gia đình ông Duy và các hộ liền kề thống nhất mở 1 lối đi rộng 1,5 m chạy dọc các thửa đất để làm đường đi chung và đã lập biên bản thỏa thuận. Trên thực tế con đường đó có tồn tại và đang được sử dụng. Tuy nhiên, khi đăng ký biến động đất đai với phường để cập nhật con đường đó vào sơ đồ thửa đất thì được trả lời, không được phép.

Ông Duy hỏi, làm thế nào để gia đình ông và các hộ liền kề có thể có đường đi và cập nhật biến động đất đai theo đúng pháp luật?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đất đai đã có quy định việc đăng ký biến động đất đai tại Điều 133 Luật Đất đai năm 2024.

Việc hướng dẫn thể hiện sơ thửa đất, tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật, trường hợp còn vướng mắc thì gửi kiến nghị đến UBND cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được giải đáp theo thẩm quyền.