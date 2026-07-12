Giáo dục - Đào tạo Các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục-đào tạo được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo quy định.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, tỉnh Đồng Nai thuyết trình về dự án học tập. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đối tượng áp dụng là: cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (bao gồm các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật); cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục và đào tạo.

Để được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá, các cơ sở phải đáp ứng các nhóm tiêu chí được phân loại theo địa bàn (đô thị/khu công nghiệp, nông thôn/miền núi/hải đảo/xã khó khăn…) bao gồm: quy mô tối thiểu; số trẻ, học sinh tối đa/1 lớp; diện tích đất bình quân tối thiểu; diện tích đất sử dụng tối thiểu; tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, các quy định đặc thù về dịch vụ và an toàn; điều kiện để được ưu đãi…

Chi tiết Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức là cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Quyết định này để xây dựng phương án tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (10/7/2026). Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề quy định tại các Quyết định: số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013; số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.