Thông tin Các loại tai nghe Bluetooth hiện nay gồm những gì? Tai nghe Bluetooth ngày càng đa dạng, từ mẫu nhỏ gọn dùng hằng ngày đến dòng chụp tai phục vụ nghe nhạc lâu hoặc làm việc tập trung. Nếu đang phân vân giữa nhiều kiểu thiết kế, người dùng có thể bắt đầu bằng cách hiểu rõ từng loại và nhu cầu phù hợp của mình.

Tai nghe Bluetooth không chỉ còn là một kiểu duy nhất

Khi nhắc đến tai nghe Bluetooth, nhiều người thường nghĩ ngay đến tai nghe không dây nhỏ gọn. Thực tế, thị trường hiện nay đã chia thành nhiều nhóm rõ ràng hơn, khác nhau ở kiểu đeo, độ gọn, khả năng cách âm và tình huống sử dụng.

Phổ biến nhất vẫn là nhóm true wireless, tức hai bên tai nghe tách rời hoàn toàn và sạc qua hộp đựng. Đây là kiểu được chọn nhiều nhờ tiện mang theo, dễ kết nối điện thoại và phù hợp đi làm, đi học lẫn di chuyển hằng ngày.

True wireless: lựa chọn quen thuộc cho nhu cầu hằng ngày

Trong nhóm này, người dùng có thể bắt gặp hai hướng thiết kế chính. Một bên là kiểu earbud đeo thoáng hơn như AirPods 4, hợp với người thích cảm giác nhẹ tai. Bên còn lại là kiểu in-ear có đệm silicon như Apple AirPods Pro 3 hay Samsung Galaxy Buds4 Pro, thường cho độ ôm tai tốt hơn và hỗ trợ nghe trong môi trường ồn hiệu quả hơn.

AirPods 4 là ví dụ dễ hình dung cho nhóm true wireless gọn nhẹ, phù hợp nhu cầu nghe gọi và giải trí hằng ngày.

Điểm mạnh của true wireless là gọn, nhanh và ít vướng víu. Đổi lại, người dùng nên chú ý thời lượng pin từng mẫu, độ vừa tai và nhu cầu chống ồn chủ động nếu thường xuyên làm việc ở quán cà phê, văn phòng mở hoặc khi di chuyển.

In-ear Bluetooth có dây nối: hợp người vận động

Ngoài true wireless, thị trường vẫn có nhóm tai nghe Bluetooth in-ear nhưng hai bên tai được nối bằng dây ngắn hoặc vòng đeo cổ. Dòng này không còn áp đảo như trước, nhưng vẫn phù hợp với người tập thể thao nhẹ, chạy bộ hoặc muốn hạn chế rơi thất lạc từng bên tai nghe.

Ưu điểm của kiểu này là đeo ổn định, lấy ra đeo lại nhanh và thường dễ quản lý hơn khi chưa muốn chuyển hẳn sang true wireless. Bù lại, trải nghiệm gọn gàng sẽ không bằng loại tách rời hoàn toàn.

Tai nghe chụp tai Bluetooth: ưu tiên sự thoải mái khi nghe lâu

Nếu cần đeo lâu để nghe nhạc, xem phim hoặc làm việc, tai nghe chụp tai Bluetooth là nhóm đáng chú ý. Phần đệm tai lớn giúp tạo cảm giác ôm tai rõ hơn, đồng thời thường cho âm trường rộng và khả năng tách khỏi tiếng ồn bên ngoài tốt hơn so với các mẫu siêu nhỏ gọn.

Samsung Galaxy Buds4 Pro đại diện cho nhóm tai nghe true wireless in-ear, phù hợp người cần đeo chắc và tập trung khi nghe.

Ở nhóm này, nhiều người dùng quan tâm đến chống ồn, độ êm khi đeo và khả năng gập gọn. Chẳng hạn, Marshall Milton A.N.C. là kiểu sản phẩm phù hợp với người ưu tiên tai nghe chụp tai không dây để nghe lâu và cần thêm tính năng chống ồn trong môi trường nhiều tạp âm.

Tai nghe thể thao và các dòng chuyên biệt

Bên cạnh các nhóm phổ biến, một số mẫu còn được thiết kế riêng cho thể thao, bám tai tốt hơn hoặc hướng đến nhu cầu đặc thù như gọi điện nhiều, học online, chơi game hay di chuyển liên tục. Một số dòng chú trọng chống nước, một số lại ưu tiên mic đàm thoại hoặc độ trễ kết nối.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là “nên mua loại nào”, mà là “mình dùng trong hoàn cảnh nào nhiều nhất”. Người hay họp online cần mic rõ và đeo lâu thoải mái. Người thường đi đường có thể ưu tiên gọn nhẹ. Còn người thích nghe nhạc tập trung trong không gian ồn thường sẽ để ý nhiều hơn đến thiết kế in-ear kín tai hoặc dòng chụp tai có chống ồn.

Chọn theo nhu cầu sẽ dễ hơn chọn theo trào lưu

Nếu muốn đơn giản và tiện mỗi ngày, true wireless vẫn là nhóm dễ tiếp cận nhất. Nếu cần đeo chắc khi vận động, dòng có dây nối hoặc thiết kế thể thao sẽ thực dụng hơn. Trong khi đó, ai nghe lâu ở văn phòng hoặc thích cảm giác âm thanh đầy đặn có thể cân nhắc tai nghe chụp tai Bluetooth.

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Nhìn chung, các loại tai nghe Bluetooth hiện nay được chia khá rõ theo kiểu đeo và mục đích dùng. Chỉ cần xác định mình ưu tiên sự gọn nhẹ, đeo chắc khi vận động hay thoải mái khi nghe lâu, việc chọn đúng loại tai nghe sẽ dễ hơn nhiều.