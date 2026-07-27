Việc tử tế Các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ em K'Vin hơn 1,5 tỷ đồng Sau gần 1 tuần kết nối, kêu gọi thông qua chương trình Lan tỏa yêu thương của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, em K’Vin (dân tộc M’nông), tổ dân phố Kon Hao, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng.

Anh Trần Ngọc Hiển và bạn đồng hành ở phường Bắc Gia Nghĩa tài trợ chuyến xe miễn phí để chở K’Vin từ tỉnh Lâm Đồng xuống TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Trí)

Cùng với số tiền ủng hộ vào số tài khoản của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, em K’Vin được các nhà hảo tâm đồng hành trong quá trình điều trị bệnh.

Đến 18 giờ ngày 27/7/2026, em K’Vin đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh để thăm khám, điều trị tại Khoa Thần kinh của đơn vị.

Toàn bộ chi phí ăn ở, thăm khám, điều trị của em K’Vin được chị Lan Anh và nhóm các chị em điều dưỡng thuộc Bệnh viện Pháp - Việt tài trợ. Anh Trần Ngọc Hiển và bạn đồng hành ở tổ dân phố 8 - Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa tài trợ chuyến xe miễn phí để chở em K’Vin từ tỉnh Lâm Đồng xuống TP Hồ Chí Minh.

Toàn bộ chi phí ăn ở, thăm khám, điều trị của K’Vin được chị Lan Anh và nhóm các chị em điều dưỡng thuộc Bệnh viện Pháp - Việt tài trợ (Ảnh: Xuân Trí)

Trước đó, chị Võ Thị Mỹ Linh ở ấp Phát Đạt, xã An Viễn, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai đã tặng cho em K’Vin và anh trai - K’Vít chiếc xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng để con đường đến lớp của 2 anh em gần hơn.