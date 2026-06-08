Thời sự Các phường tập trung cao độ hoàn thành Đồ án quy hoạch trong thời gian sớm nhất Trước tình trạng chậm trễ trong thực hiện Đồ án quy hoạch liên phường tại một số địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các phường vào cuộc, với tinh thần tập trung cao độ để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì làm việc với Phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao về tiến độ lập Đồ án quy hoạch

Sáng 6/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì làm việc với Phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao về kết quả rà soát, định hướng lập Đồ án quy hoạch chung đô thị các phường liền kề.

Phường B'Lao là đơn vị hành chính cấp xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, phường cũ gồm: Lộc Nga, Lộc Sơn, B'Lao. Diện tích của phường hiện nay là 33,72 km, với dân số 51.538 người.

Chủ tịch UBND phường B'Lao, Hoàng Bảo Nguyên báo cáo tiến độ lập Đồ án quy hoạch tại địa phương

Theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, phường B'Lao là đô thị hạt nhân phía Tây của Lâm Đồng. Đây sẽ là trung tâm kết nối giao thương quốc tế với vùng tam giác phát triển, gồm: TP Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Định hướng phát triển khu vực này sẽ trở thành đô thị hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đây cũng sẽ là vùng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch...

Phó Chủ tịch UBND Phường 3 Bảo Lộc Tống Văn Long báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đồ án quy hoạch liên phường

Phường 3 Bảo Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, phường: Lộc Châu, Đại Lào, Lộc Tiến. Diện tích toàn phường 108.98 km2, quy mô dân số 54.445 người.

Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Phường 3 Bảo Lộc thuộc một phần của đô thị hạt nhân vùng trung tâm phía Nam tỉnh. Định hướng khu vực này sẽ là trung tâm dịch vụ, thương mại hỗn hợp, gồm: nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao; dịch vụ du lịch; giáo dục, đào tạo; nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cấp vùng...

Tiến độ lập Đồ án quy hoạch liên phường tại các địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra

Đến năm 2030, Phường 3 Bảo Lộc sẽ tập trung phát triển kinh tế theo định hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, các địa phương phân tích tiềm năng, lợi thế để định hướng, tập trung phát triển trong tương lai. Những khó khăn hiện hữu trong quá trình thực hiện, dẫn đến chậm trễ trong lập Đồ án quy hoạch liên phường cũng được giải trình.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn góp ý cho các phường nhiều giải pháp trong lập Đồ án quy hoạch

Đối với tiến độ lập Đồ án quy hoạch liên phường, các sở chuyên ngành cho rằng, mỗi xã, phường cung cấp chính xác dữ liệu đầu vào về diện tích, dân số, danh mục dự án... Trên cơ sở này, đơn vị tư vấn đánh giá và cập nhật đầy đủ vào đồ án quy hoạch.

Từng phường chủ động rà soát, xác định lại quy hoạch cũ để cập nhật, tính toán sự phù hợp, tiến tới điều chỉnh và tích hợp vào đồ án quy hoạch mới.

Các địa phương cần phối hợp tốt đơn vị tư vấn đi tận nơi, xác định chính xác, khoanh vùng phát triển liên quan đến khu đô thị, khu dân cư sinh thái...

Giao nhiệm vụ cho các phường trong lập Đồ án quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, quy hoạch liên phường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các phường tập trung cao độ, đẩy nhanh hoàn thành thành Đồ án quy hoạch trong thời gian sớm nhất có thể

Hiện nay, tiến độ lập Đồ án quy hoạch tại Phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu đề ra. Do vậy, các địa phương phải tập trung cao độ, đẩy nhanh hoàn thành thành trong thời gian sớm nhất có thể.

“ Các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ảnh hưởng rất lớn trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Các phường vào cuộc quyết tâm, linh hoạt, chủ động để hoàn thiện đồ án quy hoạch hiệu quả, có tính khả thi cao. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, ngay trong tuần sau, các phường thành lập ngay Tổ rà soát, triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch liên phường, do người đứng đầu địa phương làm Tổ trưởng. Mỗi địa phương phối hợp các sở, ngành, đơn vị tư vấn tiến hành song song các bước để đẩy nhanh tiến độ.

Quá trình thực hiện, các địa phương cần xác định những khu, trục giao thông lớn, khu vực động lực phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế của mình. Trên cơ sở này, việc định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trong thời gian tới cần được các phường tính toán cụ thể.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải lưu ý các địa phương xác định những khu, trục giao thông lớn, khu vực động lực phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lưu ý, để phát huy tính khả thi của Đồ án quy hoạch trong tương lai, các địa phương cần định hướng lâu dài, bám sát quy hoạch, chuyển mục đích... đối với tài sản công dôi dư. Riêng các phường có diện tích sông, suối nhiều, cần cập nhật kịp thời vào đồ án quy hoạch mới, tránh tình trạng lấn chiếm, san lấp trái phép diễn ra.