Các trường hợp bị thu hồi giấy phép hành nghề y

Năm 2022, ông Trần Văn Phụng (Đồng Nai) được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, phạm vi hành nghề là bác sĩ y học dự phòng (khám, xử trí các bệnh thông thường, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng đồng).

Từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề đến nay (> 24 tháng), ông Phụng chỉ làm việc khám, sàng lọc tiêm chủng tại Trung tâm tiêm chủng, có tham gia 120 tiết CME.

Ông Phụng hỏi, ông có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép hành nghề hiện nay được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Khám, chữa bệnh 2023, cụ thể như sau:

"1. Giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định;

b) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

c) Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

d) Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa;

đ) Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 20 của Luật này;

e) Người hành nghề bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

g) Người hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

h) Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

i) Người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề;

k) Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Trường hợp của ông được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Khám, chữa bệnh.