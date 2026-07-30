Các trường hợp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp sử dụng đất nông nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp thì phần diện tích đất sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Theo phản ánh của ông Lê Đàm Huy Vũ (Đắk Lắk), Điều 218 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích cho phép đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

Theo khoản 5 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, "5. Diện tích đất sử dụng kết hợp vào các mục đích thương mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng cho hoạt động khoáng sản; xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin; quảng cáo ngoài trời; điện mặt trời thì phải nộp tiền thuê đất hằng năm".

Theo điểm a khoản 2 Điều 218 Luật Đất đai năm 2024, "a) Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại Điều 10 của Luật này;".

Theo Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì đất thương mại, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ thì đối với phần diện tích đất sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại, dịch vụ không phải chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ (vẫn giữ theo mục đích chính là đất nông nghiệp) nhưng phải nộp tiền thuê đất hằng năm.

Ông Vũ hỏi, trường hợp đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ thì có phải thực hiện kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại, dịch vụ hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

Tại Điều 218 Luật Đất đai 2024 quy định sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

"Điều 218. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích

1. Các loại đất sau đây được sử dụng kết hợp đa mục đích:

a) Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu;

b) Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ;

c) Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ;

d) Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh;

đ) Đất có mặt nước được sử dụng kết hợp đa mục đích theo quy định tại các điều 188, 189 và 215 của Luật này;

e) Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ;

g) Đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 của Luật này được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

… 4. Các trường hợp sử dụng đất kết hợp với thương mại, dịch vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này thì phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...".

Tại Điều 2 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị:

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, gồm:

… b) Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế);

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh".

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp sử dụng đất nông nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp thì phần diện tích đất sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lời ông Lê Đàm Huy Vũ biết.