Thời sự Các xã, phường, chủ đầu tư giám sát, theo dõi tiến độ công trình, tránh "khoán trắng" cho cấp dưới Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đối với các xã, phường, chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công trước thực trạng nhiều đơn vị, địa bàn đang có tỷ lệ đạt thấp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tối 27/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu và 31 Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu người đứng đầu các xã, phường, chủ đầu tư tăng cường giám sát công trường, theo dõi tiến độ dự án

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án. Sau mỗi đợt kiểm tra, các tổ đều có kết luận, chỉ đạo cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp

Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay cho thấy còn thiếu sự quan tâm, quyết liệt từ các đơn vị. Kết quả chuyển biến chưa tương xứng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Nhiều đơn vị vẫn còn tâm lý chủ quan, trông chờ vào cuối năm.

“ Giải ngân vốn đầu tư phải tính từng giờ, từng ngày. Làm đến đâu, khó ở chỗ nào, các đơn vị báo cáo kịp thời lãnh đạo tỉnh. Người đứng đầu các xã, phường, chủ đầu tư tăng cường giám sát công trường, theo dõi tiến độ nhà thầu, dự án, tránh tình trạng "khoán trắng" cho cấp dưới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Trong năm 2026, tổng vốn đầu tư công tại Lâm Đồng hơn 20.000 tỷ đồng. Đến ngày 27/7, địa phương giải ngân hơn 5.800 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch.

Đến nay, có 5/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%; 9/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%; 11/31 Ban QLDA có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh (dưới 30%).

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, Ban QLDA, địa phương đã báo cáo tiến độ từng địa bàn. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng được tập trung phân tích. Các đơn vị đã cam kết với UBND tỉnh tiến độ giải ngân theo các mốc thời gian quy định.

Về giải pháp tăng tốc nguồn vốn, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn của Lâm Đồng đang đạt mức thấp so với mức bình quân chung toàn quốc.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Lâm Đồng

Về cơ bản, các vướng mắc hiện nay không còn. Riêng giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn về pháp lý, nguồn gốc đất... Các xã, phường, chủ đầu tư cần tập trung tăng tốc trong những tháng cuối năm.

"Riêng nguồn vốn mới được bổ sung, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu để triển khai ngay khi đủ điều kiện quy định. Các đơn vị khẩn trương rà soát các dự án, chủ động đề xuất điều chuyển vốn trong nội bộ của mình. Quá trình triển khai, vướng mắc ở đâu, các đơn vị báo cáo kịp thời Sở Tài chính để có hướng tháo gỡ", ông Tiến nhấn mạnh.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu và 31 Ban QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Giải trình về giải ngân thấp, Ban QLDA khu vực Đắk R'lấp cho biết, trong năm 2026, đơn vị được giao 184 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị mới chỉ giải ngân gần 8%.

Nguyên nhân giải ngân thấp là do các dự án khởi công mới chỉ thanh toán được các gói thầu tư vấn, với nguồn vốn thấp. Đối với các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư, đơn vị đã trình và đề xuất điều chỉnh, sau đó mới tiếp tục các bước tiếp theo.

Giải trình kết quả giải ngân, Ban QLDA Hàm Thuận Nam cho biết, đơn vị mới giải ngân đạt trên 29% trong tổng số 53 tỷ đồng bố trí năm 2026.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Huỳnh Văn Minh báo cáo tiến độ giải ngân dự án

Nguyên nhân là có một dự án trong quá trình bồi thường bị vướng mắc phát sinh liên quan đến biến động diện tích đất của người dân. Một số dự án mở mới vừa được phê duyệt dự án nên đang tổ chức đấu thầu.

Báo cáo tiến độ giải ngân vốn, Ban QLDA khu vực Đam Rông thông tin, đơn vị mới giải ngân 17,18% trong tổng số 164 tỷ đồng bố trí năm 2026 cho 13 dự án.

Nguyên nhân giải ngân thấp là do có 5 dự án khởi công, với tổng vốn 124 tỷ đồng hiện mới thực hiện xong các thủ tục liên quan như: công tác đấu thầu, thẩm định. Trong tháng 8 và 9, Ban sẽ đẩy nhanh thi công các dự án này.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương, Ban QLDA quyết tâm, quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, riêng đầu tư công không thể không hoàn thành, nhất là đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025. Các đơn vị, địa phương phải tập trung vào cuộc quyết tâm đẩy nhanh tiến độ.

Công tác thanh toán, quyết toán cần tập trung thực hiện. Khối lượng công trình tới đâu, Kho bạc nhà nước phải giải ngân tới đó. Đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên làm xuyên thứ 7, chủ nhật, phục vụ công tác quyết toán, không được chậm trễ và tồn hồ sơ.

“ Đối với 142 dự án mới bổ sung, với tổng vốn trên 1.200 tỷ đồng giao về các địa phương phải đi trước một bước. Các xã, phường chủ động, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan dự án để triển khai ngay. Đến 30/8/2026, tất cả các dự án phải giải ngân đạt 30% kế hoạch. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách địa bàn các xã, phường, đặc khu phải theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân từng dự án.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh báo cáo lãnh đạo tỉnh về tiến độ giải ngân dự án do đơn vị làm chủ đầu tư

Đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các sở, ngành hỗ trợ hướng dẫn địa phương hoàn thiện thủ tục liên quan. Các xã, phường, đặc khu chủ động vào cuộc để đẩy nhanh nguồn vốn này.

"Tất cả chúng ta phải quyết tâm vào cuộc để cùng chia sẻ, đồng hành, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 65% vào 30/9/2026 và đạt 95% vào cuối năm 2026", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.