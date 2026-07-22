Kinh tế Các xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì làm việc với 20 xã, phường về giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 22/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với 20 xã, phường phụ trách về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Thông tin tại buổi làm việc, Sở Tài chính cho biết, năm 2026, tại 20 xã, phường do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phụ trách đang triển khai 276 dự án. Tổng nguồn vốn bố trí cho các địa phương (chưa tính nguồn vốn tỉnh bổ sung thêm) gần 200 tỷ đồng.

Đến ngày 20/7/2026, khối 20 xã, phường này đã giải ngân gần 130 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay, có 67 dự án vẫn chưa giải ngân.

Đến ngày 20/7/2026, tỷ lệ giải ngân tại Lâm Đồng đạt gần 27%. Toàn khối xã, phường, đặc khu đạt tiến độ trên 63%. Phần lớn các địa phương trong tỉnh đều đặt mục tiêu đề ra đạt trên 40% đến hết tháng 6/2026.

Các xã, phường tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các xã, phường báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từng đơn vị. Các địa phương nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và cam kết hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo các mốc thời gian UBND tỉnh đề ra.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, ông Bùi Công Cường, Chủ tịch UBND xã Nam Dong cho biết, năm 2026, địa phương được bố trí và bổ sung hơn 42 tỷ đồng để thực hiện 11 dự án. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt trên 44%.

Chủ tịch UBND xã Nam Dong (Lâm Đồng) Bùi Công Cường báo cáo tiến độ giải ngân vốn tại địa phương

“Khó khăn nhất trong giải ngân vốn tại địa phương là giải phóng mặt bằng. Hiện tại, chúng tôi đang đẩy mạnh vận động, tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng cho chính quyền và cam kết giải ngân theo lộ trình để hoàn thành kế hoạch đề ra”, ông Cường cam kết.

Về giải ngân vốn, ông Vũ Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc thông tin, năm 2026, địa phương được bố trí 9,6 tỷ đồng từ đầu năm. Đến ngày 30/6/2026, xã giải ngân được trên 99,5% kế hoạch. Mới đây, địa phương được giao thêm nguồn vốn bổ sung hơn 7 tỷ đồng cho 1 dự án.

Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) Vũ Hồng Long cam kết địa phương giải ngân đạt kế hoạch UBND tỉnh giao

“Nếu tính tỷ lệ giải ngân bình quân chung, đến nay, Hòa Bắc mới đạt trên 56%. Địa phương cam kết sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch của tỉnh”, ông Long khẳng định.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn như: tập trung giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ các 2025 chuyển qua; phối hợp tốt trong giải phóng mặt bằng.

Đối với nguồn vốn bổ sung, các địa phương đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, công tác đấu thầu… để triển khai giải ngân ngay. Các xã xây dựng sơ đồ giải ngân, cam kết lộ trình thực hiện nguồn vốn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, đối với 20 xã, phường phụ trách, trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư mà Chủ tịch UBND tỉnh giao (đạt trên 40% kế hoạch). Nhiều đơn vị có tiến độ giải ngân rất tốt, với mức cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, qua theo dõi, các báo cáo đăng ký tiến độ giải ngân tại nhiều địa phương đang có dấu hiệu chững lại. Nếu không có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ sẽ rất khó đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

“ Các địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Mỗi đơn vị nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, kết quả, từ đó khắc phục và cam kết hoàn thành tiến độ giải ngân. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu đến ngày 30/9/2026, các địa phương, đơn vị đạt tiến độ giải ngân tối thiểu 65%. Địa phương nào để chậm tiến độ, phải điều chuyển vốn hoặc trả lại vốn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Cùng với nguồn vốn mới, các địa phương kiên quyết giải ngân hết nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 qua, tuyệt đối không để tồn đọng vốn. Riêng nguồn vốn năm 2026, các địa phương không phân biệt thời điểm giao vốn nên cần xác định rõ nhiệm vụ, chủ động kế hoạch, cách thức để khẩn trương đẩy nhanh giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu, cùng với lộ trình giải ngân, các xã, phường tăng cường giám sát hiện trường, đôn đốc, theo dõi nhà thầu hàng giờ, hàng ngày, tránh trường hợp giao khoán cho đơn vị thi công.