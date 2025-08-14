Tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 119/2024/NĐ-CP nêu một trong những quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện là phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định 19/2020/QĐ-TTg sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước 1/10/2025.

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ ngày 1/10, người dùng ô tô chưa có tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Như vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông

Hiện có 2 nhà cung cấp chính thu phí không dùng tiền mặt là VETC và ePass (Viettel). Theo đó, để chuyển sang tài khoản giao thông, với chủ xe đang sử dụng VETC cần cài app VETC, nâng cấp lên ví điện tử VETC. Hiện app VETC có ví VETC và tài khoản giao thông. Việc nâng cấp lên ví VETC được thực hiện qua liên kết với tài khoản ngân hàng đã định danh.

Với ứng dụng VETC, chủ xe cần nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng, chủ xe cần đọc kỹ, kiểm tra thông tin và xác nhận. Bước cuối cùng là liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình, và thực hiện nạp tiền vào tài khoản giao thông sau đó.

Các bước thực hiện được tiến hành như sau:

Bước 1: Mở ap VETC nhấn vào mục hiện thị biểu tượng " tất cả" sau đó tiếp tục nhấn vào " tài khoản giao thông" để đi đến bước xác thực

Bước 2: Xác thực thông tin bằng cách chụp ảnh căn cước công dân cả hai mặt, sau đó tiến hành quét NFC và chụp ảnh chân dung

Bước 3: Xác nhận hợp đồng và tiến hành liên kết tài khoản ngân hàng để hoàn thành đăng ký

Một điểm đáng chú ý, trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định 119. Trong khi đó "TK giao thông" là cách thanh toán cũ, sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó.

Với ePass, thao tác sẽ đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông, đó đó chủ xe có các lựa chọn để liên kết tài khoản giao thông như Viettel Money, thẻ Visa... Chủ xe cần tải app ePass, liên kết trực tiếp với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ Visa. Lưu ý đối với thẻ tín dụng sẽ bị tính thêm phí khoảng 2%. Cần thêm thông tin chi tiết, chủ phương tiện có thể liên hệ lên tổng đài để được hướng dẫn cụ thể.