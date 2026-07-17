Cách giải phóng 25GB bộ nhớ Android với Files by Google cực đơn giản Ứng dụng Files by Google hỗ trợ người dùng Android dọn dẹp tới 25GB dung lượng bằng cách tự động lọc ảnh mờ, tệp trùng lặp và các ứng dụng không sử dụng lâu ngày.

Trong bối cảnh các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng được tích hợp sâu, không gian lưu trữ trên điện thoại Android đang bị thu hẹp nhanh hơn bao giờ hết. Bên cạnh ảnh và video cá nhân, dữ liệu hệ thống phát sinh khiến thiết bị dễ rơi vào tình trạng giật lag. Để giải quyết vấn đề này, ứng dụng Files by Google nổi lên như một giải pháp quản lý và tối ưu hóa bộ nhớ hiệu quả, có khả năng giải phóng tới 25GB dung lượng chỉ với vài thao tác.

Cơ chế dọn dẹp thông minh của Files by Google

Files by Google không chỉ đơn thuần là một trình quản lý tệp tin mà còn tích hợp bộ công cụ phân tích dữ liệu thông minh. Thay vì phải rà soát thủ công từng thư mục, ứng dụng tự động nhận diện các nhóm dữ liệu rác hoặc dữ liệu ít giá trị để đưa ra gợi ý xóa bỏ chính xác cho người dùng.

Giao diện ứng dụng Files by Google. Ảnh: Android Police

Để bắt đầu quá trình tối ưu, người dùng thực hiện các bước sau:

Mở ứng dụng Files by Google (có sẵn trên Play Store).

(có sẵn trên Play Store). Nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc trên bên trái.

ở góc trên bên trái. Chọn mục Clean (Dọn dẹp) để xem các phân tích về bộ nhớ.

Các tính năng lọc dữ liệu chuyên sâu

Tại mục Dọn dẹp, ứng dụng sẽ phân loại dữ liệu thành các nhóm cụ thể để người dùng dễ dàng quyết định:

Xóa ảnh chụp màn hình cũ: Tự động gom các ảnh màn hình đã lưu quá lâu, giúp giải phóng không gian đáng kể.

Tự động gom các ảnh màn hình đã lưu quá lâu, giúp giải phóng không gian đáng kể. Loại bỏ tệp trùng lặp: Phát hiện các bản sao của cùng một bức ảnh, video hoặc tài liệu PDF đang chiếm dụng bộ nhớ vô ích.

Phát hiện các bản sao của cùng một bức ảnh, video hoặc tài liệu PDF đang chiếm dụng bộ nhớ vô ích. Lọc ảnh chất lượng thấp: Nhận diện những bức ảnh bị mờ hoặc ảnh chế (memes) có ít giá trị sử dụng.

Nhận diện những bức ảnh bị mờ hoặc ảnh chế (memes) có ít giá trị sử dụng. Quản lý ứng dụng ít dùng: Thống kê các ứng dụng đã lâu không được mở, đây thường là nguồn chiếm dụng bộ nhớ lớn nhất trên điện thoại.

Tối ưu hóa hiệu suất thiết bị Android

Việc duy trì một khoảng trống bộ nhớ nhất định không chỉ giúp người dùng có thêm không gian lưu trữ dữ liệu mới mà còn giúp hệ điều hành Android vận hành ổn định hơn. Khi bộ nhớ quá đầy, tốc độ truy xuất dữ liệu giảm xuống, dẫn đến hiện tượng máy nóng và phản hồi chậm.

Sử dụng Files by Google giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể so với việc tìm kiếm thủ công trong hàng nghìn tệp tin. Với khả năng phân loại khoa học và giao diện trực quan, đây là công cụ thiết yếu để duy trì hiệu năng cho các dòng điện thoại Android hiện nay, đặc biệt là các thiết bị có dung lượng bộ nhớ khiêm tốn.