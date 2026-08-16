Cách giải phóng hàng GB bộ nhớ bị Google Maps chiếm dụng trên thiết bị Android và iPhone Google Maps có thể tích tụ dữ liệu bản đồ ngoại tuyến, dòng thời gian và bộ nhớ đệm lên đến hàng GB. Người dùng có thể xử lý triệt để qua vài thao tác đơn giản.

Google Maps là ứng dụng bản đồ phổ biến, nhưng cũng là một trong những tác nhân âm thầm gây cạn kiệt dung lượng trên điện thoại. Đối với các thiết bị sở hữu bộ nhớ trong khiêm tốn như 64 GB hay 128 GB, lượng dữ liệu tích tụ từ ứng dụng này có thể lên tới vài trăm megabyte, thậm chí hàng gigabyte. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ ba yếu tố: các bản đồ ngoại tuyến đã tải, dữ liệu Dòng thời gian (Timeline) lưu tại máy và tập tin bộ nhớ đệm (cache) tích tụ qua thời gian dài.

Xóa bỏ bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng

Tính năng tải bản đồ ngoại tuyến hỗ trợ người dùng định vị và tìm đường ngay cả khi không có kết nối mạng Internet. Tuy nhiên, việc lưu trữ nhiều khu vực địa lý có diện tích lớn sẽ khiến không gian bộ nhớ bị chiếm dụng nhanh chóng.

Để xử lý, người dùng truy cập vào ứng dụng Google Maps, chọn biểu tượng tài khoản ở góc phải phía trên màn hình và tìm đến mục Bản đồ ngoại tuyến. Tại đây, danh sách các khu vực đã tải xuống sẽ hiển thị kèm theo dung lượng chi tiết. Việc chủ động xóa bỏ những khu vực không còn nhu cầu di chuyển sẽ giúp thu hồi ngay lập tức dung lượng khả dụng.

Bên cạnh đó, trong mục cài đặt của phần bản đồ ngoại tuyến, người dùng nên kiểm tra hai thiết lập: Tự động cập nhật bản đồ ngoại tuyến và Tự động tải xuống bản đồ đề xuất. Tắt các tính năng này sẽ ngăn ứng dụng tự động tải về thêm dữ liệu ngoài ý muốn.

Quản lý và dọn dẹp dữ liệu Dòng thời gian

Thay vì lưu trữ trên nền tảng đám mây như trước, những cập nhật mới đây khiến dữ liệu lịch sử di chuyển (Timeline) được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Tùy thuộc vào tần suất di chuyển, tệp dữ liệu này có thể tăng lên đến hàng trăm megabyte.

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách nhấn vào ảnh đại diện tài khoản và chọn Dòng thời gian của bạn. Trước khi tiến hành xóa bớt lịch sử di chuyển không cần thiết nhằm giải phóng bộ nhớ, người dùng nên bật tính năng sao lưu lên đám mây nếu muốn lưu trữ lại kỷ niệm lộ trình.

Xóa bộ nhớ đệm trên hệ điều hành Android và iOS

Trong quá trình vận hành, Google Maps liên tục ghi nhớ lịch sử tìm kiếm, thông tin lộ trình và các mảnh bản đồ đã tải lên bộ nhớ đệm. Lượng dữ liệu tạm thời này sẽ gia tăng liên tục theo thời gian sử dụng.

Đối với thiết bị iPhone, người dùng truy cập Google Maps, chọn ảnh đại diện, vào mục Cài đặt > Giới thiệu và điều khoản > Xóa dữ liệu ứng dụng để làm sạch bộ nhớ tạm cùng cookie. Trên thiết bị Android, thao tác được thực hiện trong mục Cài đặt hệ thống > Ứng dụng > Google Maps > Lưu trữ, sau đó nhấn Xóa bộ nhớ đệm.

Sau khi hoàn tất toàn bộ các thao tác dọn dẹp, việc khởi động lại thiết bị sẽ giúp hệ thống cập nhật chính xác lại dung lượng bộ nhớ trống khả dụng.