Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội, Bộ Quốc phòng dự kiến cách tính chế độ trợ cấp một lần nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2025/TT-BQP và Thông tư số 162/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Dự thảo gồm 3 Chương, 18 Điều sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới: Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ; Cách tính hưởng chế độ trợ cấp một lần; Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên; Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần;...

Cách tính chế độ trợ cấp một lần nghỉ hưu trước hạn tuổi

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và ngoài chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành, còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần, như sau:

a) Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước hạn tuổi, được tính theo công thức sau:

Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định = Số năm được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định) x 05 tháng x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này”

b) Trợ cấp 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác được trợ cấp 0,5 tháng lương, tính theo công thức sau:

Tiền trợ cấp cho số năm công tác = {5 tháng + [(tổng số năm công tác - 20 năm) x0,5 tháng]} x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.