Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (Hưng Yên) phản ánh, dịp nghỉ lễ 10/3 âm lịch năm 2026 trùng với ngày nghỉ tuần là ngày Chủ nhật 26/4/2026, ngày kế tiếp tức thứ 2, ngày 27/4/2026 là ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ tuần đã bị trùng với ngày lễ. Người lao động của công ty ông Tuấn Anh và Ban Chấp hành công đoàn công ty đề xuất với ban lãnh đạo công ty hoán đổi ngày 29/4 (ngày làm việc bình thường) với ngày nghỉ bù 27/4/2026 để kéo dài chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 thành 05 ngày tính từ ngày 29/4/2026 đến hết ngày Chủ nhật 03/5/2026.

Ông Tuấn Anh hỏi, công ty đồng ý cho người lao động nghỉ bù vào ngày 29/4/2026 và đi làm vào ngày 27/4/2026 theo đề xuất của người lao động và Ban Chấp hành công đoàn công ty thì công ty thỏa thuận với người lao động với mức 100% tiền lương ngày làm việc bình thường cho ngày 27/4/2026 như người lao động đề nghị có vi phạm quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 thì trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch) thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp và không quy định về việc hoán đổi ngày nghỉ bù này với ngày khác.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Đề nghị ông Nguyễn Tuấn Anh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện đúng theo quy định pháp luật.