Bà Cao Thị Thu Thúy (Đà Nẵng) là viên chức thiết bị, thí nghiệm tại trường THCS công lập. Hiện tại Ban giám hiệu trường bà áp dụng cách tính chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho vị trí viên chức thiết bị, thí nghiệm theo Công văn số 2244/UBND-GDĐT ngày 26/10/2023 của UBND huyện cũ, hình thức tính theo tiết, giờ làm việc trong phòng thí nghiệm.

Công văn số 2244/UBND-GDĐT gồm 2 đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại là nhân viên và giáo viên. Tuy nhiên bà Thúy cho rằng cách áp dụng này không đúng với vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm vì đặc thù công việc của bà Thúy mang tính thường xuyên, liên tục, còn cách tính theo số tiết là quy định cho đối tượng nhà giáo dạy thực hành.

Bà Thúy đề nghị xem xét, áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,2 mức lương cơ sở cho vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học theo tính chất công việc thường xuyên, liên tục, không áp dụng hình thức tính theo số tiết dạy thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện chi trả chế độ trong phạm vi dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, không áp dụng đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm tại các trường THCS công lập.

Tuy nhiên, tại Mục 2 Phần III Thông tư số 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục được hưởng cho đến khi có sự thay đổi các yếu tố độc hại, nguy hiểm làm căn cứ xác định mức hưởng phụ cấp.

Theo đó, nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông đang được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 0,2 theo hướng dẫn tại Công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được hưởng chế độ này cho đến khi có quy định khác hoặc có sự thay đổi các yếu tố độc hại, nguy hiểm liên quan đến công việc.

Về cách tính phụ cấp, điểm a khoản 3 Mục II Thông tư số 07/2005/TT-BNV quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm; trường hợp làm việc dưới 4 giờ trong ngày được tính bằng 1/2 ngày làm việc, từ 4 giờ trở lên được tính cả ngày làm việc. Phụ cấp được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ BHXH.

Do đó, việc chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm phải căn cứ vào thời gian thực tế làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại, nguy hiểm theo quy định nêu trên.

Đề nghị bà Cao Thị Thu Thúy phản ánh với nhà trường để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định hiện hành.