Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng lương trước hạn

Điểm b, c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đã quy định tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn.

Ông Lê Đức phản ánh, theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV, số lượng người được nâng bậc lương trước thời hạn là 10% trên tổng số công chức, viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan. Tuy nhiên, đối với cơ quan nhà nước, danh sách trả lương bao gồm công chức và người lao động ký hợp đồng như tạp vụ, lái xe.

Ông Đức hỏi, như vậy, khi xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cơ quan nhà nước thì có được tính số người lao động vào danh sách trả lương để tính tỷ lệ 10% không, hay chỉ tính số lượng công chức được giao?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Trong đó tại điểm b, c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đã quy định tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn.

Đề nghị ông/bà Lê Đức căn cứ vào quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan cơ quan quản lý để xem xét, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp, bảo đảm đúng quy định.