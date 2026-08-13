Cách tính số tiết dạy Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương của bà Lưu Ngọc Diệu có văn bản hướng dẫn về việc tính số tiết dạy đối với giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm và kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học.

Theo hướng dẫn, các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ thuộc nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và không được tính là tiết dạy; các hoạt động theo quy mô khối hoặc quy mô trường (thuộc chương trình Hoạt động trải nghiệm) do giáo viên được phân công đảm nhận thì được tính là tiết dạy theo Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Trong quá trình triển khai ở cơ sở giáo dục tiểu học, trường bà Diệu công tác phát sinh một tình huống thực tế chưa được làm rõ trong hướng dẫn.

Cụ thể, tại nhiều trường học, phần chào cờ đầu tuần chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút (từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 15), mang tính nghi lễ, hành chính. Ngay sau đó, nhà trường vẫn tổ chức 1 tiết Hoạt động trải nghiệm riêng biệt, kéo dài đủ 35 phút, theo đúng nội dung, cấu trúc và yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (có mục tiêu cụ thể, hoạt động trải nghiệm, nhiệm vụ học tập và hình thức đánh giá rõ ràng).

Như vậy, về bản chất, sau phần sinh hoạt dưới cờ, giáo viên vẫn trực tiếp thực hiện đầy đủ một tiết học hợp lệ của môn Hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế tại một số địa phương, tiết học này vẫn không được tính là tiết dạy cho giáo viên, chỉ vì nó diễn ra trong buổi có tổ chức chào cờ. Điều này dẫn đến sự chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy định, đồng thời làm thiệt thòi quyền lợi hợp pháp của giáo viên, cũng như chưa thật sự phù hợp với tinh thần coi trọng hoạt động trải nghiệm của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Vướng mắc này cũng tương tự với tiết sinh hoạt lớp. Trong tiết sinh hoạt lớp sẽ có một phần hoạt động trải nghiệm theo chủ đề. Giáo viên vẫn dạy nội dung hoạt động trải nghiệm ở sách giáo khoa theo nội dung chương trình môn học Hoạt động trải nghiệm. Nhưng theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, một số trường đang chủ trương cắt 2 tiết Hoạt động trải nghiệm của giáo viên (tức giáo viên chỉ được tính dạy 1 tiết Hoạt động trải nghiệm/tuần). Nhưng theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 quy định định mức tiết dạy của môn Hoạt động trải nghiệm là 3 tiết/tuần.

Bà Diệu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn để phân biệt rõ giữa Hoạt động sinh hoạt dưới cờ mang tính nghi lễ, hành chính và tiết Hoạt động trải nghiệm được tổ chức đầy đủ theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng thời, bà Diệu đề nghị xem xét, công nhận tiết Hoạt động trải nghiệm (35 phút) được thực hiện sau phần chào cờ và sinh hoạt lớp, nếu đáp ứng đủ yêu cầu về nội dung và thời lượng, là một tiết dạy hợp lệ để tính vào định mức tiết dạy của giáo viên.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn cụ thể về ý nghĩa của 4 tiết giảm trừ của giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học để các cơ sở giáo dục có hướng nhìn nhận rõ ràng, đúng đắn, tránh hiểu và thực hiện chưa đúng tinh thần Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Về việc hướng dẫn Hoạt động trải nghiệm đối với cấp tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 và các Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của từng năm.

Về việc tính Hoạt động trải nghiệm vào tổng số tiết thực dạy, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức cho học sinh theo quy mô khối lớp hoặc quy mô trường (có giáo án hoặc kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo) thì 1 tiết dạy trực tiếp (hoặc trực tuyến) được quy đổi bằng 1,5 tiết định mức.

Do đó, những giáo viên được phân công trực tiếp dạy Hoạt động trải nghiệm tại tiết Sinh hoạt dưới cờ thì mới được tính quy đổi ra tiết dạy (kể cả trường hợp giáo viên chủ nhiệm được phân công trực tiếp dạy Hoạt động trải nghiệm tại tiết Sinh hoạt dưới cờ).

Trường hợp giáo viên chủ nhiệm không được phân công trực tiếp dạy Hoạt động trải nghiệm tại tiết Sinh hoạt dưới cờ mà chỉ tham gia quản lý học sinh của lớp chủ nhiệm, thì không được quy đổi ra tiết dạy để tính vào tổng số tiết dạy. Vì theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT thì việc quản lý học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT thì giáo viên chủ nhiệm được giảm 4 tiết/tuần để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (bao gồm cả việc quản lý học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm).