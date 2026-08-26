Cách tính thời gian giữ hạng của giáo viên tiểu học

Bà Lê Quỳnh Trang (Hải Phòng) làm giáo viên trường tiểu học, ký hợp đồng với trường 3 tháng từ tháng 9/2012, sau đó được nhà trường ký hợp đồng 1 năm 1 lần, có đóng BHXH liên tục. Ngày 10/11/2016, bà có bằng đại học, tháng 01/2022 được vào biên chế, xếp hạng III V.07.03.29, hệ số 2,67, nâng lương lần sau từ ngày 10/11/2020.

Bà Trang đóng BHXH liên tục đến lúc thi viên chức là 13 năm 01 tháng, trừ 01 năm tập sự, còn 12 năm 01 tháng vì tháng 9/2013 bà nghỉ thai sản.

Bà Trang hỏi, bà có đủ thời gian giữ hạng III là 9 năm không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ:

"d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề.

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng".

Do đó, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào viên chức có thể được xem xét tính tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hiện giữ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, trường hợp sử dụng thời gian tương đương để xét thăng hạng thì phải bảo đảm có ít nhất 12 tháng giữ hạng chức danh nghề nghiệp thấp hơn liền kề tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Việc xác định thời gian công tác trước khi tuyển dụng có được tính tương đương hay không cần căn cứ vào hồ sơ, quá trình công tác và việc xếp lương cụ thể của từng trường hợp. Do đó, đề nghị bà Lê Quỳnh Trang cung cấp hồ sơ liên quan cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức thăng hạng tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn và trả lời theo thẩm quyền.