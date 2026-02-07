Cách tính thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Điều 46 Luật BHXH 2024 quy định, thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phẫu thuật là 07 ngày.

Bà Ngân Thúy (Đồng Tháp) hỏi, vậy trường hợp nào được xác định là có phẫu thuật, trong quá trình người lao động điều trị bệnh mà trong năm có phẫu thuật (từ ngày 01/10 đến 31/12) hay người lao động phải phẫu thuật tại thời điểm nghỉ ốm đủ 30 ngày?

Ví dụ 1: Tháng 01/2026, người lao động A nghỉ ốm đau 20 ngày do phải phẫu thuật viêm ruột thừa. Tháng 02/2026, đi tái khám viêm ruột thừa được cho nghỉ thêm 10 ngày. Người lao động đã nghỉ đủ 30 ngày nên công ty xét dưỡng sức cho người lao động.

Ví dụ 2: Tháng 02/2026, người lao động B nghỉ ốm đau 25 ngày do bị tai nạn phải phẫu thuật. Tháng 3/2026, người lao động bị tăng huyết áp, đi khám được nghỉ ngoại trú 05 ngày. Người lao động đã nghỉ đủ 30 ngày nên công ty xét dưỡng sức cho người lao động.

Vậy, người lao động A và B có được nghỉ dưỡng sức 07 ngày không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 46 Luật BHXH 2024 quy định thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa: "10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; 05 ngày đối với trường hợp khác".

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2025/TT-BNV quy định: "Việc xác định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Bảo hiểm xã hội được căn cứ theo lần nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cuối cùng trước khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc ốm đau do phải phẫu thuật hoặc ốm đau khác".

Đối chiếu quy định trên, ngày xét nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau đối với câu hỏi ví dụ 1 thì người lao động A được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 07 ngày và ngày xét nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau đối với câu hỏi ví dụ 2 thì người lao động B được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 05 ngày.